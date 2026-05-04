La actriz y panelista Micaela Viciconte sopló las velitas de un nuevo año de vida lejos del ruido porteño y rodeada de la naturaleza patagónica.

El festejo, íntimo y emotivo, se vio coronado por un mensaje romántico de Fabián Cubero y los tiernos saludos públicos de las hijas mayores del exfutbolista.

UN FESTEJO ENTRE MONTAÑAS Y AMIGOS EN VILLA LA ANGOSTURA

La integrante del ciclo “Ariel en su salsa” (Telefe) eligió escapar a Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, para celebrar sus 37 años.

Allí se mostró acompañada por Fabián Cubero, su hijo Luca y un grupo cercano de amigos. “37 años de momentos hermosos, aprendizajes y muchísimo amor”, escribió la cumpleañera en sus redes sociales, mientras compartía un video soplando la torta entre paisajes de bosques y lagos.

La definió como una jornada distinta, marcada por la paz, la naturaleza y los afectos verdaderos.

Mica Viciconte cumplió 37 años: el romántico mensaje de Fabián Cubero y el saludo de Allegra y Sienna. Crédito: Instagram

EL ROMÁNTICO POSTEO DE FABIÁN CUBERO

El exjugador de Vélez Sarsfield sorprendió a sus seguidores con un compilado audiovisual de los mejores momentos compartidos junto a su pareja. “Amor, hoy miro todo lo que vivimos en estos 9 años y solo puedo agradecer”, abrió Cubero en su mensaje.

Y añadió palabras que rápidamente se viralizaron: “Gracias por cada abrazo, cada charla, cada apoyo y cada momento compartido. Sos la persona con la que quiero seguir soñando y creciendo”. El cierre fue contundente: “Te amo muchísimo @micaviciconte y volvería a elegirte una y mil veces más”.

La cumpleañera no tardó en devolver el gesto a su compañero. Viciconte respondió en el mismo posteo con palabras igual de cargadas de emoción: “Siempre digo que el amor se demuestra con hechos… Y vos lo hacés todos los días. Gracias por tanto amor en estos casi 9 años. En mi cumple y siempre, te elijo mil veces más. Te amo”.

El mensaje, acompañado por una lluvia de emojis de corazón, terminó de coronar uno de los intercambios más comentados del día en redes.

Mica Viciconte cumplió 37 años: el romántico mensaje de Fabián Cubero y el saludo de Allegra y Sienna. Crédito: Instagram

EL CARIÑOSO SALUDO DE ALLEGRA Y SIENNA CUBERO

El gesto que más sorprendió fue el de Allegra y Sienna Cubero, hijas del exfutbolista y de Nicole Neumann. Allegra, recientemente agasajada por Mica en su fiesta de 15 años, compartió una foto de aquella noche junto a la pareja de su papá. “Cumple Mica Viciconte. Te quiero”, escribió la adolescente.

Por su parte, Sienna publicó una imagen casera abrazada a la cumpleañera y le dedicó: “Feliz cumple, Mica. Espero que la pases muy lindo. Te quiero mucho”. Viciconte replicó ambos posteos en su perfil, agradecida por el cariño recibido.