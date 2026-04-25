Después del escándalo que se armó por la primera fiesta de 15 que le celebró Nicole Neumann a su hija Allegra Cubero, finalmente llegó el día en que la adolescente lo festejara con la familia de su padre, Fabián, y Mica Viciconte.

La joven tuvo su inolvidable festejo en un exclusivo salón de Olivos el viernes 24 de abril, donde estuvo rodeada de su familia paterna y seres queridos. Vivió una noche mágica y protagonizó uno de los momentos más tiernos al ingresar al evento de la mano de su hermanito Luca, con quien además compartió el color de su primer look.

El primer look de Allegra Cubero para su fiesta de 15 (Foto: Instagram).

Para la apertura de la noche, Allegra eligió un impactante vestido en verde esmeralda, confeccionado íntegramente en tul bordado con pailletes. El diseño, strapless y al cuerpo hasta la cintura, se abría en una falda evasé de gran vuelo y largo al piso, logrando un efecto sofisticado y elegante con cada paso.

Allegra Cubero en su fiesta de 15 (Foto: captura de Instagram).

El estilismo se completó con el cabello suelto, peinado en ondas suaves, aportando una impronta romántica y natural que acompañó a la perfección el outfit.

Allegra Cubero en su fiesta de 15 (Foto: captura de Instagram).

LOS DETALLES DE LA FIESTA Y EL SEGUNDO LOOK DE ALLEGRA CUBERO

La entrada al salón, además, tuvo un toque especial: Allegra y Luca lucieron looks coordinados en el mismo tono, generando una postal emotiva que rápidamente se convirtió en uno de los highlights de la noche.

Allegra Cubero entró a su fiesta de 15 de la mano de su hermanito, Luca, con quien tuvo un look engamado (Foto: Instagram).

Entre luces, música y una puesta en escena impactante, la cumpleañera dio inicio a una celebración que combinó glamour y calidez familiar.

Allegra Cubero entró a su fiesta de 15 de la mano de su hermanito, Luca, con quien tuvo un look engamado (Foto: Instagram).

Ya avanzada la fiesta, la joven sorprendió con un cambio de vestuario pensado para disfrutar de la pista. En esta segunda aparición, optó por un vestido corto en color blanco, también bordado con pailletes, manteniendo el brillo como hilo conductor de sus estilismos.

El segundo look de Allegra Cubero para su fiesta de 15 con Fabián Cubero y Mica Viciconte (Foto: captura de Instagram).

A diferencia del primer look, eligió llevar el cabello recogido, sumando frescura y un aire más descontracturado ideal para bailar y moverse con comodidad.

La previa de la fiesta de 15 de Allegra Cubero con Mica Viciconte y familia (Foto: captura de Instagram/@cubero.allegra).

Los dos outfits de Allegra Cubero reflejaron una estética coherente, donde el protagonismo de las texturas brillantes y los detalles cuidados marcaron la diferencia. Del glamour clásico del vestido largo al espíritu festivo del diseño corto, la cumpleañera logró destacarse con propuestas versátiles sin perder identidad.

Mica Viciconte, Fabián y Luca Cubero en la fiesta de 15 de Allegra (Foto: captura de Instagram).

La celebración no solo se destacó por los looks, sino también por el clima íntimo y familiar. Con la presencia de sus seres queridos y una producción cuidada en cada detalle, Allegra vivió una noche soñada que quedará en el recuerdo, combinando emoción, estilo y momentos únicos.

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