Quedan pocas horas para que Allegra Cubero tenga su tan comentada fiesta de 15, y para que todo salga mejor que lo soñado Fabián Cubero y Mica Viciconte llegaron bien temprano, cuatro horas antes, para organizar todo.

Tal como adelantaron en sus perfiles de Instagram con una selfie, la cumpleañera llegó al salón de fiestas junto a Mica, sus hermanos y amigos.

Al bajar del vehículo, Poroto reafirmó que su hija va a usar el vestido diseñado por Laurencio Adot, pese a la polémica que explotó cuando el diseñador se quejó de no estar invitado a la celebración.

Mica Viciconte mostró cómo se prepararon para el 15 de Allegra Cubero.

Con Luca en brazos, Viciconte respondió a Los Profesionales de Siempre: “Ahora nos vamos a preparar”.

Así llegó Allegra Cubero a su fiesta de 15, con sus hermanos y Mica VIciconte. (Foto: @fabiancuberooficial)

QUÉ LLEVARON CUBERO Y VICICONTE AL SALÓN

Es que al mismo tiempo bajaron las perchas con los vestidos, más allá de que Cubero cargó las cajas que contenían los arreglos florales.

Mica Viciconte.

“Allegra está muy bien. Llegó recién, ¿no la vieron?”, acotó Fabián para desconcierto de Flor de la Ve.

Fabián Cubero.

Al final, Fabián Cubero enfatizó que iba a ofrecer comida y bebida a los periodistas que hagan guardia en la calle durante la fiesta de 15 de Allegra.