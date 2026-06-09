A menos de un mes de los Premios Martín Fierro 2026, el inesperado cortocircuito entre Vero Lozano y Vicky Xipolitakis sigue dando que hablar. Luego de que la panelista admitiera públicamente que le dolieron algunos comentarios de la conductora sobre su presencia en el escenario durante la ceremonia, la presentadora de Cortá por Lozano decidió contar su versión de los hechos.

Todo comenzó cuando Xipolitakis subió a recibir junto al equipo de Ariel en su salsa una estatuilla correspondiente a la temporada anterior. Aquella situación derivó en comentarios sobre un supuesto afán de protagonismo de la panelista, algo que Vicky rechazó de plano: “Sería una falta de respeto que te venga a buscar la producción y decirle ‘no, no voy’”, argumentó la mediática, al explicar que simplemente siguió las indicaciones de la organización del evento.

Más tarde, profundizó en su malestar por los dichos de Lozano: “Fue justo la persona que vio que me vinieron a buscar y me llevaron. Quizás sirve decirlo y queda más gracioso, pero te hacen quedar mal. No me pareció justo”, expresó.

Foto: Captura (América)

Lejos de alimentar la polémica, Lozano aseguró que todo se trató de un malentendido: “Para mí fue mal interpretado, yo hablé con mucho amor. Lo que pasa es que, en el ida y vuelta, como lo pasan, ella interpretó otra cosa”, explicó, tal como se pudo ver en el programa PrimiciasYa.

Pero además reveló que decidió comunicarse directamente con Vicky para aclarar la situación y reparar el vínculo: “Yo hablé con ella, le pedí disculpas y le dije que, por favor, mire la nota otra vez, porque a veces te cuentan mal las cosas y creo que este es el caso”, contó.

Y cerró con sinceridad: “Yo a Vicky la quiero, la respeto, ha sido muy buena compañera. Entonces, no me gusta que alguien que yo quiero se sienta herido”.

Foto: Instagram (@victoriaxipolitakisok)

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VERO LOZANO SORPRENDIÓ CON UN GESTO INESPERADO HACIA LA CHINA SUÁREZ EN PLENA GUERRA CON WANDA NARA

En medio del extenso y escandaloso enfrentamiento mediático que mantienen Eugenia “la China” Suárez y Wanda Nara, un gesto inesperado de Vero Lozano encendió nuevas alarmas en el mundo del espectáculo.

Mientras Wanda sostiene un segundo frente abierto con Vero por la conducción de la próxima edición de Bake Off Argentina, la conductora de Telefe sorprendió al darle “me gusta” a una publicación de la China en Instagram.

El gesto digital no pasó inadvertido. La reacción de Lozano se sumó a los likes de otras figuras como Delfina Chaves e Isabel Macedo, y fue interpretada por muchos como una señal de apoyo a la actriz.

Foto: Captura de Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Y no es un detalle menor: el corazoncito en el muro justo cuando la disputa por el reality de pastelería divide aguas en la pantalla chica. Wanda y Vero no solo compiten por un lugar codiciado en el prime time, sino que además la empresaria sigue enfrentada públicamente con la China, sin señales de tregua.

Por eso, el like fue leído como una toma de posición clara en una interna que mezcla viejas heridas sentimentales con una competencia profesional cada vez más visible.

Foto: Instagram (@verolozanovl)

La tensión se siente tanto en redes como en los pasillos del canal. Por un lado, la rivalidad entre Wanda y la China arrastra capítulos explosivos desde el escándalo con Icardi. Por otro, la empresaria y Lozano protagonizan una puja silenciosa por quedarse al frente de Bake Off, uno de los formatos más fuertes del canal.

¡Tremendo!