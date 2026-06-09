En una entrevista sin filtros para el ciclo “1 Minuto Con”, Vicky Xipolitakis rompió el silencio y confesó el profundo dolor que sintió tras las duras críticas de Vero Lozano.

La conductora la había acusado públicamente de “robar protagonismo” durante una premiación de los Martín Fierro al subir a recibir el premio con el programa “Ariel y su salsa”, un comentario que caló hondo en el corazón de la Griega.

Al ser consultada sobre el tenso cruce mediático, la panelista se mostró visiblemente afectada. “Sí, me dolió lo de Vero”, disparó de forma directa, dejando en claro que la opinión de la conductora de Cortá por Lozano no le pasó inadvertida.

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LA VERDAD SOBRE EL POLÉMICO MARTÍN FIERRO

El origen del conflicto se remonta a la noche en la que Xipolitakis subió al escenario a recibir un galardón, actitud que muchos juzgaron como desmedida. Sin embargo, la mediática defendió su postura con firmeza: “Sería una falta de respeto que te venga a buscar la producción y decirle ‘no, no voy’”. Con esta frase, la Griega intentó sepultar los rumores de egocentrismo, justificando que solo siguió las directivas del equipo técnico del evento.