En la previa de los Martín Fierro 2026, Sofía “La Reini” Gonet reveló cuál es la particular cábala que eligió para una de las noches más importantes de su carrera y sorprendió a todos.

La influencer, que está nominada en la categoría Revelación por su participación en MasterChef Celebrity, habló desde una de las habitaciones del Hotel Hilton con Vicky Xipolitakis, quien recorrió el detrás de escena de la gala de Aptra.

Sin maquillaje y luciendo una bata blanca, La Reini se mostró relajada y agradecida por la nominación, luego de haberse convertido en una de las grandes figuras del reality culinario, donde terminó como subcampeona detrás de Ian Lucas.

La Reini reveló su insólita cábala en los Martín Fierro (captura de TELEFE)

“Para ser nominadas en Revelación hay que ser muy auténticas como vos, Vicky. Ser auténtico y ser funcional al show es lo importante. Nunca imaginé que me iban a nominar”, expresó Sofía durante la charla.

Luego, también habló sobre sus chances de quedarse con el premio y lanzó una divertida chicana contra Ian Lucas: “No tengo expectativas de ganar, es imposible. Tengo un poco de ganas de ganarle a Ian Lucas, pero estar nominada es un honor”.

En medio de la entrevista, Vicky Xipolitakis aprovechó para consultarle sobre los rumores de romance que surgieron en las últimas semanas. “Dicen que hay un romance por ahí”, deslizó la mediática.

Sin vueltas, La Reini negó cualquier relación amorosa y dejó en claro que atraviesa una etapa de soltería tras su escandalosa separación de Homero Pettinato.

“Somos amigas y jugamos con el romance. Yo estoy muy loca, no quiero tener novios”, aseguró.

La insólita cábala de La Reini para los Martín Fierro 2026

Pero el momento más inesperado llegó cuando Vicky le preguntó si tenía alguna cábala especial para la ceremonia. Allí, la influencer sorprendió con una respuesta totalmente insólita.

“Pedí muchísimas hamburguesas. Esa es mi cábala. Yo siempre pido hamburguesas. Ahora pedí como 40. Está mi mamá, mi representante, todo mi equipo que graba el detrás de escena y ahora me vienen a hacer el pelo y el maquillaje”, reveló entre risas.

“Para muchas, la cábala es la bombacha”, le comentó Xipolitakis, y La Reini la sorprendió con su respuesta: “Yo no tengo puesta bombacha. Si se llega a ver algo, perdonen. Las estoy esperando así, desnudita y con la bata”.