Este martes, los estudios de Telefe se transformaron en un verdadero hervidero de gente cuando Johnny Depp llegó para participar de Cortá por Lozano, ocasión que fue aprovechada por Wanda Nara para tomarse una foto con el actor, algo que no les habría caído bien a Corcho Rodríguez y a la propia Vero Lozano.
El actor llegó a Argentina a presentar su segundo film, Modigliani, y fueron el empresario y la conductora quienes los acogieron en su casa para que no tenga que ir a un hotel. Sin embargo, tras la presentación en Telefe, Wanda le “robó” una foto al actor frente a la exasperación de Rodríguez.
“La cara de corcho. La cara de corcho es hermosa, ¿eh? El corcho se quiere matar. De hecho lo rescata después”, contó Tartu en Pasó en América. “¿Sabes qué me están diciendo? Que Vero Lozano no estaba tan contenta con esto”, señaló Martín Salwe.
Leé más: El apasionado beso de Johnny Depp con Wanda Nara
SE SUPO QUÉ DIJERON VERO LOZANO Y CORCHO RODRÍGUEZ DE LA FOTO DE JOHNNY DEPP CON WANDA NARA
La foto que se tomó Wanda con Depp marcó la agenda de espectáculos del día, debido a que su ex, Mauro Icardi postea fotos del actor con un puño en alto tras ganarle el juicio a su ex Amber Heard, por lo que el futbolista le imprime una connotación a su batalla legal con la conductora de MasterChef.
“Una fuente me dice que, te cuento lo de hoy, me pone ‘Vero Lozano no quería que Wanda entre a la entrevista’”, señaló Salwe. “El logro es de Vero. Ella no quería, le parecía la situación de Wanda y Johnny Depp una grasada. Vero quería preservar el nivel de la entrevista. Sin embargo, no pudo lograrlo”, agregó el panelista.
“¿Vos te pensás que Vero Lozano no le dijo ‘no sabe con quién te sacaste la foto’? Aparte con el humor que tiene, Vero le debe haber mostrado todos los posteos de Icardi y ahora la foto con Wanda. Le debe haber dicho ‘Y ahora te sacaste la foto con Wanda, te querés matar’. Es una jugada maestra. Ella siempre está donde tiene que estar”, dijo, admirada Sabrina Rojas.
Leé más: La contundente decisión que tomó Mauro Icardi con Wanda Nara tras su foto con Johnny Depp
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.