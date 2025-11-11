Mauro Icardi volvió a quedar en el ojo del huracán mediático, y esta vez no fue por un rumor amoroso ni por un movimiento futbolístico, sino por una decisión digital que habla por sí sola.

El delantero, que regresó recientemente al país para reencontrarse con sus hijas, coincidió en tiempo y lugar con Johnny Depp, quien se encontraba en Buenos Aires para participar de una entrevista con Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe).

La coincidencia generó revuelo en redes, ya que Icardi se había declarado más de una vez admirador del actor de Piratas del Caribe, a quien tomó como referente durante su turbulenta separación de Wanda Nara. Muchos fans incluso especulaban con que podrían llegar a cruzarse, pero lo que nadie esperaba es lo que vino después.

Horas después de que Wanda publicara una foto junto al actor de Hollywood, tras habérselo cruzado en los pasillos de Telefe, Icardi decidió dejar de seguir al actor en Instagram, tal como lo reflejó Estefi Berardi en su cuenta de X (antes Twitter).

El gesto no pasó inadvertido: los seguidores del futbolista notaron el “unfollow” en cuestión de minutos y las redes se llenaron de comentarios. Para muchos, fue una reacción de enojo o incomodidad tras la publicación de su ex, que acompañó la imagen con un mensaje más que elocuente: “Gracias por tus amables palabras”, había escrito Wanda junto a la postal que en pocos minutos se viralizó.

Wanda Nara se encontró con Johnny Depp en Argentina (Foto: Instagram/@wanda_nara).

WANDA NARA VOLVIÓ A LA JUSTICIA ANTES DEL REENCUENTRO DE MAURO ICARDI CON SUS HIJAS

Cuando parecía que la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi había quedado atrás, un nuevo capítulo judicial volvió a encender la polémica. Según reveló Angie Balbiani en Puro Show, la empresaria volvió a acudir a la Justicia justo antes del reencuentro del futbolista con sus hijas.

“El viernes a la noche presentó Nicolás Payarola, el abogado de Wanda, un documento en la Justicia porque, como habíamos contado, Icardi iba a estar con las hijas del 11 al 15 de noviembre en su casa”, comenzó diciendo la panelista del programa de eltrece.

La periodista agregó que la conductora de MasterChef Celebrity tomó precauciones antes de que su ex regresara a la Argentina: “¿Qué es lo que hace Wanda? A través de su abogado pide que en ese encuentro no esté la China Suárez ni terceras personas, y además solicita que las chicas sigan yendo al colegio. Son tres días y medio, y ella quiere asegurarse que mantengan su rutina”.

Wanda Nara en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

De esta manera, Wanda Nara busca fijar límites claros en el vínculo de Icardi con sus hijas, marcando otra batalla legal en medio de una separación que, lejos de calmarse, sigue sumando capítulos judiciales y mediáticos.