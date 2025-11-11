Mauro Icardi se reencontró finalmente con sus hijas este martes y la abogada Mariana Gallego reveló detalles de la resolución judicial en el programa conducido por María Belén Ludueña, Tarde o Temprano, y despejó dudas sobre la participación de Eugenia “la China” Suárez en las visitas.

La letrada fue contundente: “Lo sé porque está en la resolución judicial en donde el juez autoriza a que esté presente la señora Eugenia Suárez, los hijos, y dice expresamente quién no puede estar, que es esta famosa señora que trabajaba para ellos y que tuvo la denuncia penal”.

Mauro Icardi y sus hijas (Foto: X)

De esta manera, la Justicia habilitó la presencia de la pareja conviviente del progenitor y los hijos de ella, descartando cualquier impedimento para la actriz. “No hay ningún motivo para que esto no ocurra”, remarcó la abogada; la restricción recae sobre una exempleada del entorno familiar, involucrada en una denuncia pena.

LA ADVERTENCIA DE LA JUSTICIA A WANDA NARA SOBRE SUS HIJAS

Según Mariana Gallego, la Justicia volvió a advertirle a Wanda Nara sobre sus publicaciones de sus hijas en redes sociales: “Le volvieron a decir que no puede seguir posteando otra vez en estos escritos de estos días, que ella sigue publicando y sigue haciendo caso omiso”.

El defensor de menores, Marcelo Jalil, fue especialmente duro en su dictamen: “Incluso al cierre del dictamen dice que en caso de que esto se incumpla y vuelva a publicar… más allá de la multa de 100 millones de pesos que se le impone, le pide al juez que le vuelva a mandar el expediente para tomar medidas aún más duras”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.