Este miércoles se vive un día clave para Mauro Icardi ya que después de meses de idas y vueltas, el futbolista tiene autorización judicial para retirar a sus hijas del colegio. Pero no lo hará solo: estará acompañado por la abogada Elba Marcovecchio, según lo reveló Gustavo Méndez en La Mañana con Moria.

La medida fue dispuesta por la Justicia para garantizar que el reencuentro se realice en un clima de tranquilidad y sin sobresaltos para las chicas. “Nadie más que Mauro las puede retirar hoy por orden judicial”, explicó Méndez, quien además contó que el operativo está pautado para las 14 horas.

Mauro Icardi y Elba Marcovecchio. Fotos: RS Fotos

La decisión de que el retiro se haga en el colegio fue consensuada para evitar cualquier tipo de conflicto entre los padres y, sobre todo, para proteger a las nenas. El procedimiento será supervisado también por un trabajador social, figura que “pone la fiscalía” según informó el periodista, y que tiene la tarea de observar que todo se desarrolle según lo dispuesto por el juez.

QUÉ DIJO WANDA NARA DEL ENCUENTRO DE SUS HIJAS CON MAURO ICARDI

Cinthia Fernández informó por su parte que en La Mañana con Moria que la deuda por alimentos de Mauro Icardi “asciende a 390 mil dólares” y agregó: “Me dijo Wanda Nara que la entrega de las nenas va a ser en el colegio”.

Cabe recordar que la conductora reclamó en otras oportunidades que sus hijas no tengan contacto con la China Suárez y Mauro también denunció a Martín Migueles tras un video que compartió Wanda de su hija con su pareja, lo que sumó tensión al conflicto familiar.

