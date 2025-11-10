China Suárez y Mauro Icardi llegaron juntos a la Argentina en las últimas horas, según confirmó el periodista de espectáculos Fede Flowers a través de su cuenta de X (ex Twitter).

El arribo se dio en el Aeroparque Jorge Newbery, para sorpresa de todos los medios que los esperaban en Ezeiza.

“Acaban de llegar la China Suárez juntos Mauro Icardi a Aeroparque en un gran despliegue que hizo migraciones para poder retirarlos. Venían junto a Amancio y Magnolia desde Estambul. Ella llegó con el bolsito rosa de la discordia”, escribió Flowers, acompañando la publicación con fotografías del momento.

La actriz y el futbolista viajaron desde Turquía junto a los hijos que ella tuvo con Benjamín Vicuña, Amancio y Magnolia, en lo que sería una visita que tendría un objetivo familiar clave: el reencuentro de Icardi con las hijas que tuvo con Wanda Nara, a quienes no ve desde hace varios meses.

Foto: X

Foto: X

EL BOLSO DE LA DISCORDIA: ASÍ LLEGÓ CHINA SUÁREZ AL PAÍS CON SU CARTERA ROSA DE LOUIS VUITTON

El detalle que no pasó desapercibido fue el bolso rosa que llevaba Suárez, el mismo que se volvió protagonista en redes y programas de chimentos días atrás, cuando se lo relacionó con un intercambio de regalos, reproches y tensiones dentro del historial sentimental entre las partes involucradas.

La llegada se da en medio de un contexto delicado entre Icardi y Wanda, quienes atraviesan momentos de idas y vueltas públicas y privadas, tanto en lo personal como en lo legal.

El acercamiento de Mauro a sus hijas en Buenos Aires vuelve a instalar la situación familiar en agenda mediática.