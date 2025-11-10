Wanda Nara fue una de las figuras invitadas al show de Martín Cirio, La Faraona, que se realizó en el Movistar Arena, y su participación generó una fuerte repercusión en redes sociales.

La empresaria asistió al espectáculo acompañada por sus hijas menores, y sobre el escenario hizo picantes declaraciones sobre Mauro Icardi y la China Suárez, dos nombres con los que su historia mediática ha estado marcada en los últimos años.

Sin embargo, tras el show, Wanda estalló en redes sociales luego de que se viralizaran críticas por haber llevado a sus hijas al evento.

El descargo de Wanda Nara en redes

A través de su cuenta de X (ex Twitter), la conductora de MasterChef fue contundente y defendió su rol como madre con varios mensajes cargados de enojo.

“Nadie me va a enseñar a ser mamá. Si hay algo que soy es muy buena cuidando, haciéndome cargo y educando”, comenzó diciendo.

Luego, aclaró que sus hijas no estuvieron expuestas durante el espectáculo: “Mis hijas solo vieron mi canción y estuvieron con amiguitas de su edad en mi camarín, donde no se escucha ni se veía nada”.

Por último, Wanda apuntó directamente contra quienes la criticaron y lanzó una frase durísima: “A los que quieren instalar mentiras como siempre, trabajen de algo más digno que pedir dinero a un papá, que hace 13 meses no se hace cargo de sus obligaciones, para ensuciar a una mamá que sí se ocupa de todo”.