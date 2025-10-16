Martín Cirio, conocido popularmente como La Faraona, volvió a estar en el centro de la polémica tras realizar comentarios sobre la apariencia de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que recientemente recibió el alta médica después de 28 días de internación en el hospital de Moreno, donde le salvaron la vida tras un grave accidente en moto.

Durante una transmisión en vivo, Cirio reaccionó a las imágenes del joven y lanzó comentarios que fueron repudiados en redes sociales.

Martín Cirio opinó sobre la imagen de Thiago Medina tras su grave accidente y generó polémica (Imagen: redes)

QUÉ DIJO MARTÍN CIRIO SOBRE THIAGO MEDINA

“Le quedó la cara rara, como que tiene otra cara, tiene cara como de nena, como de mujer, como de lesbiana, ¿no?”, expresó en tono burlón, y luego continuó con una serie de comparaciones que muchos usuarios calificaron como transfóbicas y fuera de lugar.

Además, el influencer ironizó sobre la recuperación de Thiago y utilizó expresiones que provocaron indignación.

“Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Tiene pelo corto. Es una torta que recién arranca. Le hicieron la bichectomía, la vaginoplastia... ¿Quién es la mujer acá: Thiago o Pestañela?”, expuso Cirio en su stream.

MARTÍN CIRIO, REPUDIADO EN REDES SOCIALES POR SUS COMENTARIOS SOBRE THIAGO MEDINA

Las palabras de Martín Cirio no pasaron desapercibidas y rápidamente se volvieron virales, generando una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios lo acusaron de burlarse de la situación de salud de Thiago y de reproducir discursos discriminatorios.

