Morena Echarri, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, dio un paso firme en el mundo de la moda y debutó como modelo en una producción que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Al punto de que Martín Cirio se hizo eco de la producción en su stream.

“Se lanzó como modelo. Es hermosa, la mina, hermosa”, dijo el influencer. Y acotó: “Tiene como la boca de Pablo. Ay, perdón, pero nunca la había visto. Tiene una cosa muy de los dos, Pablo y Nancy”.

Así reaccionó Morena Echarri a la crítica de Martín Cirio a su debut como modelo

LA REACCIÓN DE LA REACCIÓN: MORENA ECHARRI LE RESPONDIÓ A MARTÍN CIRIO

Activa en las redes sociales, Morena Echarri se hizo eco de los comentarios de Martín Cirio y compartió un video en Instagram reaccionando con humor y súper buena onda a la devolución de La Faraona.

“Fui el fondo de olla de la Faranews, chicas”, expresó la hija de los actores, con simpatía. Y agregó: “Te amo, mamá. @martincirio”.

Así reaccionó Morena Echarri a la crítica de Martín Cirio a su debut como modelo (Foto: Instagram)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.