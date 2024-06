Florencia Regidor de Gran Hermano 2023 pasó por el stream de Martín Cirio, popularmente conocido como La Faraona, y su visita dio mucho de qué hablar en las redes sociales.

La ex GH no solo afirmó estar enamorada de Nicolás Grosman, también habló de sus partes íntimas y de la mala relación con sus futuros suegros.

Pero el comentario más repudiable y polémico lo hizo el anfitrión del stream, Martín Cirio.

Escudado en el humor, el controversial influenció comparó a Nico de GH con un “nene down” y en las redes no se lo dejaron pasar.

MARTÍN CIRIO COMPARÓ A NICOLÁS GROSMAN DE GRAN HERMANO CON UN “NENE DOWN”

Martín Cirio: -¿Qué fue lo que te enamoró de Nico? Es hermoso físicamente, pero hay que (enamorarse de Nico). ¿En qué momento de hizo el click?

Florencia Regidor: -Últimamente me estaba relacionado con hombres pelotudos. Como que no tenían mucha coherencia, no te escuchan, no hablan de cosas interesantes, siempre es fútbol, fútbol.

Martín Cirio: -Estás describiendo a Nico.

Florencia: -¡No! Él es súper inteligente, habla de teorías conspirativas.

Martín Cirio: -Teorías muy boludas...

Florencia Regidor: -Pero me da ternura, boludo.

Martín Cirio: -Ternura como te puede dar un nene down.

Florencia Regidor: -No.

Martín Cirio: -Es una ternurita, mmmm.

Florencia Regidor: -No sé. Él te escuchaba, daba teorías, pensaba cosas re locas. Nunca había estado con un chico así, tan filósofo. Eso me gustó.

Martín Cirio: -Me fascina que Nico te parezca filósofo. ¿Mirá que tenés que estar enamorada?

Florencia Regidor: -Filósofo, jajajaja.

