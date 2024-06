Luego de ingresar a Gran Hermano 2023 para darle fuerza a Martín “el Chino” Ku en esta recta final del programa, Marisol entró al confesionario a nominar y sorprendió al darle dos votos a su novio.

“Primero que nada, quiero aclarar bien por qué voy a hacer esta votación. Y es que ya hay dos personas que no puedo votar. Darío (Martínez Corti) es líder y Furia (Juliana Scaglione) ya está en placa, así que me quedan cuatro opciones”, comenzó diciendo Marisol.

“Sí o sí voy a tener que subir a gente que no quisiera subir de los cuatro que quedan. Y teniendo en cuenta que seguramente sea una placa de cuatro, capaz que alguien quede abajo. Por ende, Darío tenga que bajar a alguien y subir a la persona que quede abajo”, agregó.

Y cerró, firme con su postura: “No quiero que suba Martín, por eso mis primeros dos votos van a ser para él. La verdad es que siento que a esta altura sí o sí todos van a quedar en placa. Pero bueno, si él queda afuera (de la placa) sería una lástima porque si no Darío sí o sí lo tiene que subir. Y quizás si ya está arriba Darío elija salvarlo, no lo sé, juego con eso. Y mi otro voto va a ser para Bautista (Mascia) para dividir los votos”.

FURIA DESTROZÓ A LA NOVIA DEL CHINO TRAS INGRESAR A GRAN HERMANO 2023

A poco de que los familiares de los últimos participantes que siguen en carrera para ganar Gran Hermano 2023 ingresen a la casa para darle fuerzas a sus seres queridos, Juliana “Furia” Scaglione disparó contra la novia de Martín “el Chino” Ku, Marisol.

Así se pudo ver en un video que se viralizó en las redes donde la jugadora más polémica del reality de Telefe mantiene una charla con Nico, el esposo de Emma Vich, en la cocina: “¿No viste mi cara cuando estaba ahí? ¿Sabés que vi? La cara de la codiciosa novia de Martín”, lanzó Furia, sin filtro.

“Yo la vi y me hizo así (hace gesto de sonrisa). Me hizo el mismo que Delfina (la hija de la última eliminada del programa, Virginia Demo), y dije ‘otra más’”, agregó. Y cerró, muy picante: “Por eso hice gesto como diciendo ‘qué asco’. Odio la gente falsa, me enferma”.