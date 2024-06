El 11 de diciembre, Martín “Chino” Ku ingresó a la casa de Gran Hermano 2023 y, desde entonces, solo tuvo la oportunidad de ver a su novia, Marisol, en el marco de un emotivo “congelados”, en febrero pasado.

Chino y Marisol, en el congelados.

El tiempo pasó y la joven volvió a entrar al reality, esta vez con una imagen completamente renovada.

A principios de mayo, Marisol se operó la nariz y aclaró su color de pelo.

Expectantes en El Debate de Gran Hermano por la reacción del Chino a ver a su pareja con una imagen renovada, Santiago del Moro no tardó en preguntarle al participante cómo encontró a Marisol en este nuevo reencuentro.

QUÉ DIJO MARTÍN KU AL VER A SU NOVIA EN GRAN HERMANO 2023

“No puedo creer que estés acá. No puedo creer que te esté viendo”, le dijo el Chino a Marisol, ni bien cruzó la puerta de entrada y tras la apasionada bienvenida.

“¿Cómo estoy?”, le preguntó ella. Y él le respondió, enamoradísimo: “No podés estar más hermosa. Imposible”.

Buscando que el participante amplié y mire con mayor atención el cambio facial de Marisol, Santiago del Moro le consultó: “¿Cómo la ves Martín? ¿La ves bien?”.

“Está muy hermosa. Posta, no tengo palabras”, contestó el Chino, emocionado por tener a su novia a su lado.

GRAN HERMANO: MARTÍN KU NO SE HABÍA DADO CUENTA DE LA RINOPLASTÍA

Lo cierto es que Martín no se dio cuenta en el momento de que Marisol había pasado por el quirófano.

“¿No me ves distinta?”, le preguntó ella. “¿El pelo?”, le respondió él, desorientado.

“Hombres, hombres, hombres”, expresó Tintu, resignada, hasta que el Chino se dio cuenta del retoque facial: “¿La nariz? ¿Te hiciste la nariz? Siempre te la quisiste hacer”.

Tintu le contó a Martín Ku que se operó la nariz porque él no se dio cuenta.

LA NOVIA DE MARTÍN KU DE GRAN HERMANO HABLÓ DE LA RINOPLASTÍA

Marisol, la novia de Martín Ku de Gran Hermano 2023, habló sin vueltas del retoque estético que se hizo y le puso el pecho, con humor, a la versión de “rejuvenecimiento vaginal”.

“Me siento muy bien. El responso fue súper ameno y la cirugía salió muy bien. Me operé hace tres semanas”, le dijo la joven a Rafa Juli, notero de Intrusos.

“Me hice únicamente la nariz”, aclaró Marisol, anticipándose a la repregunta.

“Se habló de que te ibas a hacer un retoque en las partes pudendas”, le comentó el cronista de América.

Y la novia del Chino respondió sin filtros: “Sí, lo escuché a lo del retoque, pero quédense tranquilos que después de seis meses, que no hubo acción ahí abajo, se rejuveneció sola”.

Acto seguido Marisol habló de la posible reacción del Chino al verla tras la operación: “Él no se enteró de la cirugía, pero ya sabía que me iba a operar. Le va a sorprender que ya me la hice y que no lo esperé”, le dijo Marisol al notero de Intrusos.

“La vengo pensando hace 12 años. No es algo que me traumaba, pero era algo que no me gustaba. Entonces dije ‘tengo el tiempo, tengo el dinero, lo hago’”, argumentó.

