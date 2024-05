Mientras su novio se debate entre arreglar con Furia y seguir en conflicto con La gata Noelia, o alinearse detrás de ella con Los Bros para sacar a la personal trainer de una vez, la pareja de Martín Ku, María del Rosario o Marisol estrenó una nueva cara.

En República Z, el programa de streaming que conduce Gastón Trezeguet, Marisol sorprendió a todos con las secuelas de una rinoplastia, y reveló desde cuándo y por qué deseaba intervenirse estéticamente su nariz.

Martín Ku y su novia Marisol (Foto: Instagram @marisosaunzaga)

“Yo me quería hacer la nariz desde los 12 años más o menos. Siempre como que lo fui postergando. Cuando era chica me la quería hacer, mis papás me la iban a pagar, pero siempre hubo como un miedo”, confesó la joven, que planea sorprender a su novio cuando salga de la casa de Gran Hermano.

“Martín siempre supo que me la quería hacer”, agregó Marisol, que contó que se la iba a hacer antes pero un hecho fortuito la obligó a reprogramar. “Me la iba a operar de hecho en febrero, pero como fue lo del Congelados la tuve que postergar”, señaló.

Con algunos pequeños moretones en su rostro, productor de la intervención quirúrgica, Marisol contó que no siente la diferencia. “Yo siento que estoy igual, solo que estoy ahora con moretones e hinchadita”, explicó la influencer.

Martín Ku y su novia Marisol (Foto: Instagram @marisosaunzaga)

Finalmente, y a pesar de que procedió sola para sorprender al “Chino”, Marisol saber que habrá reproches. “Me va a decir ‘che, no me esperaste para que te cuide y acompañarte en el proceso’, pero él siempre supo que me la quería operar”, reiteró.

