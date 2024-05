La semana pasada, María del Rosario o Marisol, la novia de Martín “El chino” Ku de Gran Hermano estrenó una nueva cara en República Z y contó que quería someterse a esa operación desde sus 12 años; y ahora confesó una intervención “más íntima”.

En la gala de eliminación de Gran Hermano, Santiago del Moro felicitó a Marisol “por su nueva nariz” y ella mostró el resultado, aunque algunas horas antes se viralizó un posteo que hizo en sus redes sociales sobre una intervención más íntima para sorprender a Martín cuando salga de la casa.

El posteo de Marisol, la novia de Martín Ku sobre su cirugía íntima (Foto: Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Les dejo el perfil del doctor que me hizo el rejuvenecimiento vaginal. Se los recomiendo mucho”, se puede leer en la captura del posteo. “Me quedó como nueva, a Martin le va a encantar”, fue la frase que reprodujo la twittera que hizo la captura.

LA NOVIA DE MARTÍN KU DE GRAN HERMANO CONTÓ POR QUÉ ESPERÓ MÁS DE UNA DÉCADA PARA OPERARSE LA NARIZ

“Yo me quería hacer la nariz desde los 12 años más o menos. Siempre como que lo fui postergando. Cuando era chica me la quería hacer, mis papás me la iban a pagar, pero siempre hubo como un miedo”, confesó la joven, que planea sorprender a su novio cuando salga de la casa de Gran Hermano.

“Martín siempre supo que me la quería hacer”, agregó Marisol, que contó que se la iba a hacer antes pero un hecho fortuito la obligó a reprogramar. “Me la iba a operar de hecho en febrero, pero como fue lo del Congelados la tuve que postergar”, señaló.

Marisol anunció que se realizó una rinoplastia en medio de su proceso de recuperación y las redes sociales estallaron. (Foto: Instagram / marisosaunzaga) Por: Mayerkis Campos

Con algunos pequeños moretones en su rostro, productor de la intervención quirúrgica, Marisol contó que no siente la diferencia. “Yo siento que estoy igual, solo que estoy ahora con moretones e hinchadita”, explicó la influencer.

Finalmente, y a pesar de que procedió sola para sorprender al “Chino”, Marisol saber que habrá reproches. “Me va a decir ‘che, no me esperaste para que te cuide y acompañarte en el proceso’, pero él siempre supo que me la quería operar”, reiteró.

