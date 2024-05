A casi seis meses de que Martín “Chino” Ku ingresara a la casa de Gran Hermano 2023, su novia Marisol pasó por el quirófano. La joven se operó la nariz y reveló que cómo cree que reaccionará su pareja cuando la vea.

“Él no se enteró de la cirugía, pero ya sabía que me iba a operar. Le va a sorprender que ya me la hice y que no lo esperé”, le dijo Marisol al notero de Intrusos.

“La vengo pensando hace 12 años. No es algo que me traumaba, pero era algo que no me gustaba. Entonces dije ‘tengo el tiempo, tengo el dinero, lo hago’”, argumentó.

Segura de sí misma y de sus decisiones, Marisol agregó: “No necesito que mi novio me pague nada. Me la pagué yo solita”.

“Estoy muy contenta y estoy muy orgullosa de mí. Me la banqué sola, con una amiga que me cuidó. No necesito la aprobación de nadie. Solo la mía. Si tuviera que hacerlo por él, me haría otros retoques”, comentó.

“¿Por ejemplo?”, le retrucó el cronista Rafa Juli, y Marisol respondió con picardía: “Quizás, las gomas”.

