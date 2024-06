A poco de que los familiares de los últimos participantes que siguen en carrera para ganar Gran Hermano 2023 ingresen a la casa para darle fuerzas a sus seres queridos, Juliana “Furia” Scaglione disparó contra la novia de Martín “el Chino” Ku, Marisol.

Así se pudo ver en un video que se viralizó en las redes donde la jugadora más polémica del reality de Telefe mantiene una charla con Nico, el esposo de Emma Vich, en la cocina: “¿No viste mi cara cuando estaba ahí? ¿Sabés que vi? La cara de la codiciosa novia de Martín”, lanzó Furia, sin filtro.

Marisol y Martín "el Chino" Ku en Gran Hermano 2023

“Yo la vi y me hizo así (hace gesto de sonrisa). Me hizo el mismo que Delfina (la hija de la última eliminada del programa, Virginia Demo), y dije ‘otra más’”, agregó. Y cerró, muy picante: “Por eso hice gesto como diciendo ‘qué asco’. Odio la gente falsa, me enferma”.

LA REACCIÓN DE FURIA CUANDO SU HERMANA DECIDIÓ ABANDONAR GRAN HERMANO POR DECISIÓN PROPIA

A pocas horas de haber ingresado a Gran Hermano 2023 para darle fuerzas a su hermana Juliana “Furia” Scaglione, Georgina (más conocida como Coy) sorprendió al pedir la palabra en plena gala para anunciar su decisión de irse del reality de Telefe por decisión propia.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro pidió a los participantes reunirse para decidir a qué familiar sacar de la casa. Fue entonces que Coy intervino rápidamente: “¿Puedo decir algo? Primero, quien agradecerles a todos, pero siento que no estoy soportando seguir en la casa y desearía abandonarla y volver a casa”.

Tras escucharla, el conductor recordó que la joven fue madre hace muy poco: “Sé que tenés a Rubí, a tu bebita que muy chiquitita y entiendo las cosas que te pasan por la cabeza”, expresó, antes de que la hermana de Furia pudiera despedirse de todos.

“Lo mejor, éxitos. Te amo, te honro, te venero. Gracias a ti y a esta casa hermosa. Esta es #BenditaFuriosa. Gracias, gracias. Nos vemos en breve”, fueron las palabras con las que se fue Coy. Y Furia cerró, con humor: “Una vez más, todos me abandonan”.