A poco de haber quedado eliminada de Gran Hermano 2023, Florencia Regidor visitó Ariel en su salsa (el programa que conduce Ariel Rodríguez Palacios por Telefe) y no le esquivó a las consultas sobre Juliana “Furia” Scaglione, una de las jugadoras más polémicas del reality.

“¿Usted la quiere a Furia o no, Florencia?”, le consultó el conductor. A lo que la joven se sinceró en vivo: “No. O sea, quererla es una palabra muy fuerte. Me parece que es una persona que sufrió mucho y por eso es así”.

Foto: Captura (Telefe)

“Pasó un límite. No podríamos ser amigas, jamás”, agregó, dejando en claro su firme postura sobre cómo cree que va a seguir la relación con su excompañera una vez que culmine el ciclo que conduce Santiago del Moro.

Por último, ante la consulta de Nico Peralta sobre quisiera que Juliana quedé eliminada, Flor cerró, sin dudarlo: “Si, obvio. Quería que se vaya ayer”. Cabe recordar que, en la última gala de eliminación, fue Virginia Demo quien abandonó la casa, después de quedar mano a mano con Furia.

Luego de las fuertes repercusiones que despertó la reacción de Juliana “Furia” Scaglione al recibir a los exparticipantes de Gran Hermano 2023 a puro insulto, Florencia Regidor compartió su enojo tras quedar eliminada del reality de Telefe.

“¿Cómo la viste a Furia?”, indagó Robertito Funes Ugarte en Gran Hermano, la noche de los ex, luego de que pasaran un tape del momento en el que la jugadora gritaba tremendas frases sobre sus excompañeros.

Foto: Captura (Telefe)

Fue entonces que Flor se sinceró en vivo: “Me enerva todo lo que dijo de todos, no por lo mío en particular”, comenzó diciendo, dejando en claro el fuerte malestar que siente con Juliana, a quien quiere ver eliminada de la casa.

“La manera en que nos habló cuando entramos el otro día, las cosas feas que dijo, no de mí, sino de los demás también, que se metió con los cuerpos”, agregó. Y cerró, firme con su postura: “Me parece que estamos en 2024 y no da”.