Al día siguiente de ser eliminada de Gran Hermano 2023, Florencia Regidor fue a El Debate y habló a fondo de su romance que Nicolás Grosman, que pasó por todas las etapas adentro de la casa y nunca llegó a consolidarse como un noviazgo.

Santiago del Moro, Julieta Poggio y Gastón Trezeguet recordaron la cena de Los Bro, en la que Nico no se opuso a ir en contra de Florencia en la placa de nominación de la semana, y Regidor explicó por qué decidió darle una oportunidad más al amor.

GRAN HERMANO: FLORENCIA REGIDOR HABLÓ A FONDO DE SU RELACIÓN CON NICOLAS GROSMAN

Santiago del Moro: -¿En algún momento esperaste que Nico diera un paso al frente y que dijera “somos novios” o “somos algo”? Y que se pusiera más de tu lado y no tanto de Los Bro y de Furia.

Florencia Regidor: -Me sorprendió hasta cuando me “defendió” en el cuarto. Bueno, me defendió, o sea, saltó a hablar…

Santiago: -Él es muy caballero. Pero nunca soltó a su grupo para irse con vos. ¿Esperabas que se fuera con vos?

Florencia: -Es que le tienen miedo a Furia.

Julieta Poggio: -Sí, se nota.

Florencia: -No se le puede decir nada. Es más, el domingo yo estaba en el cuarto maquillándome y vino Nico a mostrarme su outfit, y vino Furia y le dijo “¿qué te dije? No vengas al cuarto. No quiero verte con ella”. Y Nico agarró y se fue.

Gastón Trezeguet: -Vos tenés una paciencia aparte. Merecés el premio por haber escuchado cinco meses a Nicolás. Pero cuando lo viste en el asado de Los Bro y viste cómo te entregaba a todos. “Si quieren ir por Florencia, vayan”. Tu novio te estaba entregando…

Florencia: -No, no.

Julieta: -Ese momento generó mucha expectativa afuera. Todos esperábamos ver a la villana de la película, que te despiertes y lo enfrentes a Nico...

Santiago: -Todo el mundo esperó la gran “Venganiela”.

Julieta: -Exacto. ¿No lo hiciste por amor a Nico o porque no supiste cómo manejar la situación?

Florencia: -No sé. Sentí que no lo tenía que votar. Sí me dio por las pelotas, pero entiendo que él respeta mucho a su grupo y su amistad. Está todo bien.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.