A tres semanas de ser eliminado de Gran Hermano 2023, Mauro Dalessio tuvo la oportunidad de reingresar por unos minutos a la casa y no perdió la oportunidad de notificarle a Juliana “Furia” Scaglione que está soltero.

¿Cómo lo hizo? Con un contundente gesto que le rompió el corazón a la participante.

Mauro quitó de la pared de Furia sus fotos personales y la más significativa para ellos se la dejó a Emma Vich.

GRAN HERMANO: EL GESTO DE MAURO DALESSIO CON EL QUE LE AVISÓ A FURIA QUE ESTÁ SOLTERO

Darío: -Contame de nuevo de lo Mauro. ¿Vos lo viste entrar en la habitación?

Furia: -Hay una foto que tiene el corazón, que le regalé yo, y está la foto con su familia…

Darío: -¿Estaban tu cama?

Furia: -Yo las colgué en mi pared. Él las saca, se las lleva a su cuarto y la foto con su familia la pega en su cama; la otra se la deja a Emma en donde se maquilla. Si la querés tirar, te la llevás. Le dejó su corazón a Emma.

Darío: -Es demasiado.

Furia: -Sí.

MAURO DALESSIO NO QUIERE SABER MÁS NADA DE FURIA DE GRAN HERMANO 2023

La semana pasada, Mauro Dalessio expresó en su red social el descontento que le generó que no pasara al aire el picante video que había grabado para Juliana “Furia” Scaglione.

¿El contexto? A los eliminados del reality les pidieron que graben mensajes para los participantes enviándoles fuerza y palabras de aliento. También les sugirieron que sean explosivos. Mauro lo fue al extremo y, llamativamente, a su video no lo difundieron.

La producción decidió pasar al aire un pedacito del material en el que Dalessio les habló en líneas generales a todos los “hermanitos” y su letal mensaje tácito para Furia lo dejaron afuera.

QUÉ DIJO MAURO DALESSIO EN EL PICANTE VIDEO QUE GRAN HERMANO NO PUSO AL AIRE

“Vi que pasar mi saludo a lo último, pero fue el general. Hice uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron. Es así, qué va a ser”, dijo Mauro en el descargo que subió a su red social.

“Era un mensaje para Bauti, para Flor, que le decía que la quiero mucho, y para Darío, que lo banco un montón”, continuó.

“Y también decía que no me esperen afuera, que yo no estoy esperando a nadie, que estoy soltero. Pero no lo pasaron”, concluyó Mauro, notificándole sin filtros a Furia que su romance llegó definitivamente a su final.

