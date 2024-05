Mauro Dalessio hizo un descargo en Instagram al ver que la producción de Gran Hermano 2023 decidió pasar uno de los dos videos que les envió a sus excompañeros de reality.

Llamativamente, escogieron el clip en el que habló en general y descartaron el material en el que le dio un tremendo mensaje a Juliana “Furia” Scaglione.

QUÉ DIJO MAURO DALESSIO EN EL PICANTE VIDEO QUE GRAN HERMANO NO PUSO AL AIRE

“Vi que pasar mi saludo a lo último, pero fue el general. Hice uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron. Es así, qué va a ser”, dijo Mauro en el video que subió a su red social.

“Era un mensaje para Bauti, para Flor, que le decía que la quiero mucho, para Darío que lo banco un montón”, continuó.

Y Dalessio finalizó su mensaje con una fuerte aclaración a Furia, con quien tuvo un explosivo romance en Gran Hermano y terminó de la peor manera: “Y decía que no me esperen afuera, que yo no estoy esperando a nadie, que estoy soltero. Pero no lo pasaron”.

LA LLAMATIVA ACLARACIÓN DE SANTIAGO DEL MORO SOBRE LOS SALUDITOS DE LOS EX GRAN HERMANO

En un momento de la noche del jueves, Santiago del Moro contó que hubo un problema en la carga de los videos por eso se demoró la salida al aire del mensaje de Mauro y mostraron algunos testimonios dobles, como los dos videos que hizo Catalina Gorostidi y Denisse González, entre otros ex GH.

“Falta el de Mauro”, les dijo Furia a sus compañeros, esperando con ansias verlo. Sin embargo, al ver el mensajito que pusieron al aire se desilusionó.

El saludo "light" de Mauro Dalessio a sus compañeros de GH

