En medio de todos los saludos que recibieron los participantes de Gran Hermano 2023, de cara a la final del programa, Catalina Gorostidi sorprendió con su mensaje y dio que hablar al dirigirse especialmente a Juliana “Furia” Scaglione, con quien mantuvo fuertes cruces en el reality de Telefe.

“Hola, caracoles de mi vida, porque la verdad que no puedo creer que haya tantos caracoles todavía adentro de esa casa. Les quiero decir, Emma, te estoy esperando para que me hagas las tres ondas de mier… por tres puchos. Les quiero decir a los Bros que dejen de ganarse todo lo que hay en esa casa. Son mis caracoles, pero ellos saben que son mis caracoles favoritos”, comenzó diciendo la exjugadora, en referencia a Emmanuel Vich y el grupo conformado por Bautista Mascia, Martín “el Chino” Ku y Nicolás Grosman.

Foto: Captura (Telefe)

“Virginia (Demo), te adoro. Me parecés cada día más divertida y me encantaría verte en la final. Y bueno, Flor (Regidor), Darío (Martínez Corti), perdón, pero no los extraño nada, no les voy a mentir tampoco. Me parece que los originales deberían llegar a la final. Así que, besitos”.

“Y Furia… Furia, creo que no estoy ahí para decírtelo, pero estoy acá para mandarte este saludo y decirte que bajes 20 pueblos. Como dice Santi (del Moro), 10 está bien, 20, bájalos. Les mando un beso a todos y que gane el mejor”.

Foto: Captura (Telefe)

EL MENSAJE DE UNA EXPARTICIPANTE QUE HIZO QUEBRAR EN LLANTO A FURIA EN GRAN HERMANO 2023

En medio de la recta final para conocer quién será el ganador de Gran Hermano 2023, los participantes recibieron mensajes de sus excompañeros y Juliana “Furia” Scaglione no pudo evitar quebrar en llanto al escuchar a Carla “Chula” De Stéfano.

“Les mando un beso enorme a todos, especialmente a Furia. Furia, te falta re poquito. Yo sé que estás ahí como en un hotel con amenities, como me dijiste una vez, pero te falta poco para llegar. Te merecés ganar, sos una luchadora”, se la escuchhó decir a Chula.

Foto: Captura (Telefe)

“Con esos ojos de perro bueno, como una vez te dije, tenés todo para ganar. Así que ojalá que gane el mejor. Y les mando un beso enorme a todos”, agregó, al mismo tiempo que a Juliana se le llenaban los ojos de lágrimas.

Foto: Captura (Telefe)

Tras escucharla, Furia le confesó su cariño a la exjugadora: “¡La amo!”, expresó. Y sobre los motivos de su angustia, cerró, sincera: “Estoy en una etapa en la que me angustio muy rápido. Antes no me pasaba, estaba muy dura. Y bueno, me empezó a pasar ahora, que está muy cerca la final. Quiero que sepan que estoy bien, pero estoy muy sensible por todo lo que se viene. Bueno, soy así”.