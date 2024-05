Luego de que se rompiera su amistad con Juliana “Furia” Scaglione (con quien se había mostrado muy cómplice al comienzo del programa a de Telefe), Catalina Gorostidi fue letal al opinar de los seguidores de la jugadora.

Todo comenzó cuando Alejandro Castelo le hizo una pregunta al hueso a la joven, tras interceptarla en la vía pública: “¿Te enojaste con el fandom de Furia o con Furia?”, indagó el cronista de LAM.

Fue entonces que Cata no dudó con su respuesta: “No, con Furia no. Me parece que el fandom es lo más nefasto que hay porque agreden, son agresivos y critican a todo el mundo. Yo me la banco porque a mí todo me chu… un huevo, pero que se metan con mis compañeros, no”.

No me dan miedo, cero. Cero miedo. Que me hagan lo que quieran, serán denunciados”, agregó, sin vueltas. Y cerró, tajante: “Yo no le tengo miedo a nada”.

VIOLENTO PEDIDO DE FURIA A SUS SEGUIDORES ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE EMMA VICH QUEDE ELIMINADO DE GRAN HERMANO 2023

La relación de Juliana “Furia” Scaglione y Emma Vich parece no tener vuelta atrás. Luego de que se varios cruces terminaran con la amistad que supieron mantener en Gran Hermano 2023, una de las jugadoras más polémicas del reality de Telefe dio que hablar con su tremendo pedido a sus seguidores.

“Gente, soy una pelot… de mier... Manuel se tiene que ir, punto”, se la escuchó decir a la participante, sin filtro, mirando a cámara, mientras hablaba con alguno de sus compañeros en el cuarto.

“El que me esté escuchando, cuando toque la placa negativa, afuera”, agregó. Y cerró, despertando todo tipo de comentarios en las redes sociales: “Y todos lo que lo están esperando, cag… bien a piñas de mi parte”.