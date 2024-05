Luego de la eliminación de Mauro Dalessio, Juliana “Furia” Scaglione le declaró la guerra a Emmanuel Vich en la casa de Gran Hermano 2023 y lo quiere afuera de la casa.

En esta oportunidad, la entrenadora estalló cuando Santiago del Moro anunció que la placa de nominados es positiva. Por estrategia y fandom, Furia hizo todo lo posible para que el peluquero quede nominado, pero el cambio de modalidad en la votación la sacó de quicio.

Concluida la transmisión en vivo de la gala, Furia confrontó durísimo con Emma ¡y le dijo de todo!

LA ESANDALOSA PELEA DE FURIA CON EMMA VICH EN GRAN HERMANO 2023

Emmanuel: -Mi mamá no es ninguna puta, así que la respetas.

Furia: -¡Qué bueno! ¿Ahora la respetas a tu vieja? ¡Que la odias!

Emmanuel: -No, la amo, así que la respetas, ¿ok? La respetas.

Furia: -Un besito.

Emmanuel: -Un beso, mamá. Te amo.

Furia: -Un besito, porque entrás en placa negativa y te hago mierda.

Emmanuel: -¿Sí? No importa.

Furia: -Entrás en negativa y te hago mierda.

Emmanuel: -Bueno, perfecto.

Furia: -Dale, andá. Ahí tenés tu cámara y tu show… A mí no me insultés, pendejo del orto, que me dijiste de todo. Te tomaste siete de birras. Tenés que estar sancionado, borracho, borracho, borracho. Como seguro te cogiste a alguien acá, seguís adentro. Seguro. ¡Casting sábana! Andá a pedir tu nombre a 9009.

