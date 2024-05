A tres días de la eliminación de Mauro Dalessio de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione volvió a nominar y expresó con contundencia la angustia que siente tras la partida del joven. También puso el acento en su deseo de que Emmanuel Vich sea el próximo en quedar fuera de juego.

“Un saludo a Mauro. Te extrañan todos. Te quieren en la casa. No estés mal”, dijo la entrenadora mientras caminaba al confesionario.

Acto seguido, nominó y fue con todo contra su examigo y socio de juego peluquero: “Le voy a dar los primeros dos votos a Noelia (amiga de Emma). El otro va a ser por estrategia y se lo voy a dar a Sol (amiga de Flor)”.

POR QUÉ FURIA QUIERE A EMMA VICH FUERA DE GRAN HERMANO 2023

“Los motivos de los dos primeros votos son los siguientes, y espero que sea placa negativa porque acaban de sacar un sobre y puede ser placa positiva… y me enoje”, argumentó Furia.

Firme, continuó: “Estoy esperando que Emma entre en placa. Me gustaría que se vaya de la casa. Intento que la casa me vote para ver si podemos llegar a un versus con Emma”.

En ese punto, Juliana volvió a referirse a Dalessio y a exparticipantes con los que terminó conflictivamente su relación por priorizar a Vich.

“Siento que Mauro también me dijo que tengo un trabajo muy grande por hacer. Voy a intentar terminar su trabajo”, expuso Scaglione.

“Creo que muchos de mis compañeros me van a aplaudir un montón, de los que están afuera esperando. Y les quiero decir que me disculpen, que me di cuenta tarde”, asumió Furia.

LA CONFESIÓN DE FURIA TRAS LA ELIMINACIÓN DE MAURO DALESSIO DE GRAN HERMANO 2023

Antes de abandonar el confesionario, Furia sorprendió a blanquear su profunda tristeza por la eliminación de Mauro: “Hace tres días que me la paso llorando como una pelotuda porque siento mucha culpa por no haber hecho el trabajo antes. Y tampoco sé el poder que tengo o el poder que no tengo”.

“Estoy un poco angustiada, pero a esta altura del juego tengo que tener fuerza. Yo soy fuerza y energía. Así voy a llegar hasta donde llegue”, concluyó Juliana “Furia” Scaglione, con determinación.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.