Enfundada en un elegante y sensual vestido colorado, Catalina Gorostidi ingresó a la casa de Gran Hermano 2023, en el marco del Congelados y con un tremendo comunicado en sus manos.

La exparticipante saludó afectuosamente a todos los “hermanitos”. Incluso a Juliana “Furia” Scaglione, con quien supo tener una estrecha “amistad” en el reality, pero terminó en conflicto.

Una vez fuera de la casa de Gran Hermano, Catalina fue a El Debate y reveló qué sintió al estar cara a cara con Juliana, quien dejó entrever el afecto que siente por Gorostidi con sus miradas y con su enorme sonrisa.

QUÉ SINTIÓ CATALINA GOROSTIDI AL VER A FURIA EN EL CONGELADOS DE GRAN HERMANO 2023

Catalina Gorostidi: -La casa estaba hermosa. Los vi a todos re bien…

Santiago del Moro: -Furia se reía cuando te vio.

Catalina: -La vi con una sonrisa re sincera. Me hizo re mal.

Pilar Smith: -Esto que sentiste ahora, ¿qué cambia de tu relación con Furia?

Catalina: -Yo sigo pensando lo mismo. Hay cosas que no comparto, pero la quiero y la voy a querer siempre. Y lo vengo diciendo desde el día uno que salí de esa casa: no comparto las agresiones. Creo que al principio no era tan agresiva como es ahora. El cariño que yo le vi en la cara, cuando me miraba, yo también lo siento. No puedo caretear algo que es así.

“El cariño que yo le vi en la cara, cuando me miraba, yo también lo siento. No puedo caretear algo que es así”.

QUÉ DIJO CATALINA DE LA ELIMINACIÓN INSTANTÁNEA DE LA AMIGA DE FURIA DE GRAN HERMANO

Catalina ingresó a la casa con un explosivo sobre y la encargada de abrirlo fue Furia.

¿Qué comunicaba? Que el familiar o amigo del participante de GH, o visita, que abriera el sobre tenía que abandonar en el momento la casa. Furia lo abrió y su amiga Rocío fue expulsada.

Una vez en El Debate, Catalina opinó picante de lo ocurrido: “Les hice un favor a ambas. Una amistad no es de dos años. Aparte se decían Romina, Julieta. ¡¿Qué?! Y una cara me puso la amiga de Furia, que ni te la explico Santiago”

“¿Mal?”, le retrucó Del Moro. Y Gorostidi asintió: “Sí”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.