Analía Franchín no dejó pasar por alto las barbaridades que Juliana “Furia” Scaglione le dijo a Emmanuel Vich en medio de una fuertísima palea en Gran Hermano 2023.

Luego de debatir en A la Barbarossa que Furia le hizo la cruz al peluquero tras la salida de Mauro Dalessio del reality, Analía arremetió con todo contra Scaglione por utilizar puntos débiles e, incluso, supuestas adicciones para desestabilizar a Emma.

“Furia es como una viuda negra y esto me lo confirma. Ella les chupa el amor a las personas y después las escupe”, comenzó diciendo la panelista en el programa de Telefe.

Seria, Analía continuó: “Y me quedé pensando en la parte que vos (Licha Navarro) dijiste de la adicción de Emmanuel”.

“Sí, horrible. Le insulta a la mamá y le dice borracho”, le contestó Lisando, en alusión al reciente encontronazo entre Juliana y Emmanuel.

“Eso me parece de las peores cosas que he escuchado. La adicción es una enfermedad”.

Indignada, Franchín criticó con contundencia a Furia por sus dichos: “Ella está atravesando una enfermedad que, si bien está dormida, está latente. Y si una persona tiene cáncer, vos no le vas a decir ‘sos un canceroso de porquería’”.

“Un borracho es igual, es una persona que tiene una enfermedad. Es una adicción. No le podés tirar esto en la cara”, sostuvo la panelista.

LA ESANDALOSA PELEA DE FURIA CON EMMA VICH EN GRAN HERMANO 2023

Emmanuel: -Mi mamá no es ninguna puta, así que la respetas.

Furia: -¡Qué bueno! ¿Ahora la respetas a tu vieja? ¡Que la odias!

Emmanuel: -No, la amo, así que la respetas, ¿ok? La respetas.

Furia: -Un besito.

Emmanuel: -Un beso, mamá. Te amo.

Furia: -Un besito, porque entrás en placa negativa y te hago mierda.

Emmanuel: -¿Sí? No importa.

Furia: -Entrás en negativa y te hago mierda.

Emmanuel: -Bueno, perfecto.

Furia: -Dale, andá. Ahí tenés tu cámara y tu show… A mí no me insultés, pendejo del orto, que me dijiste de todo. Te tomaste siete de birras. Tenés que estar sancionado, borracho, borracho, borracho. Como seguro te cogiste a alguien acá, seguís adentro. Seguro. ¡Casting sábana! Andá a pedir tu nombre a 9009.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.