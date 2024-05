Luego de que se terminara de quebrar su relación con Juliana “Furia” Scaglione, Virginia Demo mantuvo una profunda charla con su hija Delfina (quien entró al reality de Telefe para acompañarla y se acaba de ganar una casa) y fue contundente al opinar de su compañera.

“Fijate lo machista que es esta mina, que está con todos los tipos, no quiere ni a una mujer. Me llama la atención porque ella se hace la mujer fuerte y no quiere a las mujeres. Siempre va contra las mujeres”, se la escuchó decir a la jugadora, contra Furia, tal como se vio en un video que se viralizó en las redes.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

Tras escucharla, Delfina intervino y también dejó en claro su malestar con Juliana desde que convive con ella: “O bien, esto que hablaba ahora de los cuerpos. Siempre que pudo decir algo, lo dijo de los cuerpos”.

Por último, Florencia Regidor –que también estaba en el cuarto con ellas- cerró, tajante: “¿Sabés qué pasa, Virgi? Nadie le da la importancia, ¿entendés? La gente sale de acá y dice, ‘no, es una tipaza, súper graciosa’, y todo así. Entonces, queda como que es un personaje, pero en realidad es así. Y pasó con todas las personas que se fueron. Entonces, ella queda bien”.

FURIA REVELÓ UNA DE SUS JUGADAS MÁS PICANTES EN GRAN HERMANO 2023

Luego de haberse consagrado como una de las jugadores más estrategas de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione le confesó a sus compañeras los motivos por los que fulminó a Denisse González, quien ya quedó eliminada del reality de Telefe.

“Cuando hablo de caracoles, no hablo de los caracoles que tienen personalidades tranquilas, sino del caracol que se pega al lado del otro y se queda tipo como durmiendo. Por eso a Denisse le decían caracol, porque estaba muy tranquila donde estaba, pero estaba bajo el ala de Licha (Navarro) y de todos los pibes”, comenzó diciendo Furia, tal como se vio en un video que se viralizó en las redes.

Foto: Web

“Entonces, es muy fácil quedarte ahí, ¿entendés? Pero después venir con mucha información y tenerla y tratar de ser estratega y acelerarte porque sabés que no hay tiempo. Por eso yo decido sacar a Denu, no porque es la novia de Bautista (Mascia), sino porque entró con info, con ganas de jugar y podía hacer un desastre acá adentro, porque ese grupo se iba a hacer mucho más grande”, agregó.

Y cerró: “Yo no juego con ninguno de los dos grupos y los dos grupos en sí también quisieron sacarme, no solo una, sino cuatro veces, desde que arrancó Agostina (Spinelli) con su primera estrategia. Entonces, si yo estuviera enojada con mis compañeros, ni les tendría que hablar, y la verdad es que no me sirve”.