La semana pasada, Furia vio a Virginia hablando con Emmanuel, le hizo un fuerte reproche y desde entonces quedó una tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo, y la situación terminó de estallar este lunes tras la salida de Franco.

Todo comenzó cuando Virginia notó que Furia hacía campaña para que echen a su hija Delfina, cosa que no ocurrió y la tildó de “machista de m…”, pero después notó cómo presionaba a la joven. “Te digo algo de onda. ¿Viste cuando no tenés ganas de sonreírme? No lo hagas, en serio”, le dijo.

“Pero yo le sonrío a todo el mundo”, se defendió la jove, pero Furia insistió: “Ya sé, pero si no, ni te gastes. Pero de buena onda, no te gastes”. Esto hizo saltar a Virginia, que ya tenía la sangre muy caliente, y le dijo a Juliana que no sea “perseguida”.

LA TREMENDA PELEA DE JULIANA Y VIRGINIA POR UNOS COMENTARIOS SOBRE SU HIJA DELFINA QUE NO LE GUSTARON NADA

De ahí en más, estalló la guerra entre las dos mujeres cuando Juliana negó ser una “perseguida”. “Sí, sos perseguida. Mi hija le sonríe a todo el mundo y no te tiene miedo ni en pedo”, le gritó, mientras Furia decía que “se da cuenta cuando a la gente no le cae bien”, una cantinela que repite desde los primeros días en la casa.

“Bueno, no, ya vas a empezar a hacer quilombo porque tenés ganas. Si a vos no te cae bien y te dio por las pelotas que nos quedemos, jodete, bolu…”, la reprochó Virginia a Furia. “No te la agarres con mi hija, es lo único que te digo. Ojito”, agregó, a modo de advertencia.

“No es para pelear y está buenísimo que se saque, pero me doy cuenta cuando no les caigo bien, que no hace falta”, dijo Furia como preludio de una pelea que duró todo el día, con escaramuzas a lo largo y ancho de la casa, con todos los participantes de testigo y Delfina llorando por creer que es la perdición de su madre en el certamen.

Mirá todos los enfrentamientos de Furia y Virginia en Gran Hermano.

