El viernes por la noche, el único que no disfrutó de la fiesta temática en Gran Hermano 2023 fue Nicolás Grosman, al ver cómo inesperadamente Florencia Regidor y Juliana “Furia” Scaglione coqueteaban y chapaban en su cara.

Pero las cosas no fueron como parecieron: Florencia se complotó con Furia y Delfina, la hija de Virginia Demo, en contra de Nicolás para obtener un beneficio grupal y el joven no pudo ocultar su malestar.

LA MISIÓN DE FLORENCIA, FURIA Y DELFINA EN GRAN HERMANO 2023

Gran Hermano: -¿Tienen una misión para proponer?

Furia: -Vamos a hacer que yo estoy enamorada de Flor y Nico se tiene que poner muy triste.

Florencia: -Tiene que creérsela.

Furia: -Y si la misión está concretada, queremos peli y helado.

GRAN HERMANO: NICOLÁS, ENOJADO Y CELOSO POR EL “COQUETEO” ENTRE FLORENCIA Y FURIA

“No, no la toques. ¿Ahora la venís a buscar? La tuviste un montón de tiempo. It’s mine (es mía)”, le dijo Furia a Nicolás en la fiesta, cuando Grosman fue a buscar a Florencia, incómodo al verlas súper cómplice.

“Pico, pico, pico”, le dijo Juliana a Regidor, para ponerle pimienta al acting. Luego de darse el beso, Flor le preguntó con picardía: “¿Miró?”.

Amargado por la situación, Nicolás le dijo a Bautista: “Ahora está jodiendo con Furia. Yo sé que lo hace porque se divierte, le da risa, y está todo bien. Pero no sé por qué motivo me viene una especie, chiquita, de enojo”.

Y Mascia le contestó, sin vueltas: “A mí también me rompería las pelotas, pero como no es el tipo de relación que yo tendría, no sé qué decirte”.

LA REACCIÓN DE NICOLÁS CON FLORENCIA TRAS SU ACERCAMIENTO A FURIA EN GRAN HERMANO

“Me molesta, me duele. Posta. Me molesta mucho. No lo puedo ni tragar, ¿me entendés?”, le dijo Nicolás a Florencia, en plena fiesta y luego de ver a Regidor y Scaglione salir del baño con el labial corrido. Las participantes se corrieron el maquillaje para simular que se habían estado besando apasionadamente.

Con la tarea cumplida, Florencia, Furia y Delfina fueron a poner al tanto de los hechos a Nicolás, que se había retirado de la fiesta muy angustiado.

“¡Era una misión!”, le dijeron. Aliviado, Grosman le respondió: “Boludas, la pasé como el ojete en la fiesta”.

