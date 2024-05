Durante una actividad de este lunes en Gran Hermano, la tensión escaló de manera inesperada cuando Furia se enojó con Arturo por no dejarla cantar con el micrófono.

La situación se salió de control cuando Juliana Scaglione le propinó una patada en la cabeza a Arturo, desencadenando pedidos de expulsión inmediata para la jugadora.

El video del incidente se volvió viral rápidamente, acumulando más de 100 mil reproducciones en redes sociales. La indignación de los usuarios no se hizo esperar, manifestándose de manera contundente contra Furia.

Furia y Arturo este lunes. Foto: La 100.

PIDEN LA EXPULSIÓN DE FURIA POR AGREDIR A ARTURO

“Gran Hermano se volvió cualquier cosa si esto no es expulsión directa”, escribió un usuario en X. Otro añadió: “Yo no entiendo cómo no la sacaron a la desquiciada esta”.

Las redes sociales se inundaron de comentarios exigiendo la salida inmediata de Juliana del programa. “¿Se puede pedir expulsión? Digo porque ya está re mil sancionada”, señaló otro usuario.

La polémica está servida y los seguidores del reality show exigen medidas drásticas.