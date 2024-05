Deliberadamente, Bautista Mascia rompió las reglas en Gran Hermano 2023 para no tener la obligación de bajar ni subir a ningún compañero a la placa de nominados, siendo el líder de la semana, y Virginia Demo se indignó por la suave sanción que recibió el uruguayo.

LA SANCIÓN A BAUTISTA MASCIA POR ROMPER LAS REGLAS EN GRAN HERMANO 2023

Gran Hermano le notificó a Bautista la sanción por haber hablado con varios de sus compañeros sobre su estrategia de líder para que su acción quede anulada.

“Tu proceder, Bautista, me obliga a tomar medidas. Y son las siguientes: no podrás bajar a un compañero de placa, ni subir a otro. No recibirás el premio de liderazgo que estaba estipulado para vos. Y, por último, a partir de este momento, dejás de ser el líder de la semana”, le comunicó serio.

Pese a que su accionar fue adrede, Mascia se disculpó por romper las reglas.

La placa quedó conformada por Darío Martínez Corti, Nicolás Grosman, Federico “Manzana” Farías, Martín “Chino” Ku, Florencia Regidor y Mauro Dalessio.

LA BRONCA DE VIRGINIA DEMO TRAS LA SANCIÓN “LIGHT” A BAUTISTA MASCIA EN GRAN HERMANO 2023

Minutos después, Virginia Demo dialogó con Darío Martínez Corti, Zoe Bogach y Federico “Manzana” Farías y expresó con contundencia su bronca: “Debería haber quedado fulminado para la semana que viene. Le dieron el gusto... Pasó lo que él quiso y encima no tiene ninguna sanción”.

“Dejó la placa como quería y no tiene ninguna sanción. Tendría que haber quedado nominado para la semana que viene, algo”, insistió Virginia.

“No recibe el premio”, le contestó Darío. Y Zoe, aliviada, agregó: “No me subió a placa. Virginia, agradecé”.

Firme en su postura, Demo respondió: “No, eso sí, pero lo tendrían que haber sancionado”. Y Zoe concluyó: “Igual lo hizo a propósito porque no quería subir a nadie ni bajar a nadie”.

