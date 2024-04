A 24 horas de salir de la explosiva salida de Coti Romero de la casa de Gran Hermano 2023, la exparticipante fue a El Debate y habló a fondo de sus sentimientos por Bautista Mascia, joven que inició una relación amorosa con Denisse González, ya eliminada del juego.

En medio de especulaciones de que la correntina no estaba realmente interesada en el uruguayo, sino que se acercaba por estrategia, Santiago del Moro le preguntó, sin vueltas: “¿Bauti te gusta posta? Porque está Denisse acá”.

Y Coti sorprendió con su respuesta: “Sí, sí. Lo sé. Uno no elige qué sentir. He pedido psicólogo muchas veces por eso y lo he hablado con las chicas, con Paloma, que estuvo en un momento. Yo le dije ‘no sé qué hacer’. Porque uno no elige qué sentir, y menos en esa casa”.

Sin mencionar explícitamente a Alexis “Conejo” Quiroga, ex GH 2022 con quien se puso de novia en la edición anterior y se separó conflictivamente, Romero agregó: “Tengo un problema porque cada vez que entro me gusta alguien”.

“Bautista me gustaba de verdad. No es que me enamoré, me atrajo bastante y me negaba a sentirlo”.

Desconcertado con las declaraciones de la correntina, Gastón Trezeguet: “Coti, ¿vas a sostener que de verdad te gustaba Bautista? Te amo con el alma”.

“De verdad lo digo, pero Nico nunca me gustó”, le contestó, luego de que Laura Ubfal y Eliana Guercio la acusaran de coquetear con los tres integrantes de Los Bro, Bautista, Nicolás Grosman y Martín “Chino” Ku.

GRAN HERMANO: DENISSE GONZÁLEZ LE PREGUNTÓ A COTI ROMERO POR BAUTISTA MASCIA

Invitada al panel de El Debate, Denisse no perdió la oportunidad de preguntarle en persona a Coti por sus intereses con Bautista, a quién está esperando afuera del reality para saber cómo continúa su romance.

“Yo no tengo ningún problema con que te gusta Bauti. Es cierto que en la casa se incrementan mucho las emociones y un no elige quién le gusta”, dijo González.

“Pero me gustaría preguntarte por qué elegiste hacer terapia en el confesionario, con toda la Argentina viéndote y decírselo a personas que conocías hace tres semanas, como Darío y Virginia. En vez de sentarlo a Bauti, que sabés que es re buen tipo, y decirle lo que te pasaba. Si era recíproco, bien, y sino seguías tu camino”, puntualizó Denisse.

Con contundencia, Coti le contestó: “Lo hice en el confesionario, pero con el psicólogo... En un momento salgo llorando y me ve Paloma, que fue con la primera persona que lo hablé”.

Incrédulo Del Moro le retrucó a Romero: “¿Pero vos te enamoraste posta? Yo pensé que era verso”. Y Coti concluyó: “No es que me enamoré, me atrajo bastante y me negaba a sentirlo”.

