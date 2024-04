Concluida la gala de nominación en Gran Hermano 2023, Virginia Demo expresó su enojo sin filtros por el beneficio que obtuvo Bautista Mascia.

El uruguayo tuvo la posibilidad de ver el paso de cada uno de sus compañeros al confesionario y conocer a quiénes nominaron.

Sin embargo, Bautista les contó a algunos de los jugadores una parte de la verdad e indignó fuerte a Virginia al decirle que solo vio el confesionario en vivo de ella ¡cuando los espió a todos!

EL FUERTE ENOJO DE VIRGINIA DEMO CON GRAN HERMANO POR EL BENEFICIO DE BAUTISTA MASCIA

Bautista: -Todo lo que sé tiene que ver con las nominaciones…

Flor: -¿Y por qué sabe tu voto, Vir? ¿Lo escuchaste?

Virginia: -Me parece mal y lo voy a ir a hablar con Gran Hermano. Me parece para el orto. Lo voy a hablar para, al menos, desahogarme. Porque me parece para el orto.

Bautista: -Es parte del juego, Vir. Igual me lo guardo. Vos tranquila.

Virginia: -Pero me parece para el orto. Siempre lo mismo. No hay nada limpio y después se enojan. Es una mierda. Me parece mal. Me parece para el orto. Así te lo digo Gran Hermano, y te lo voy a decir en el confesionario también.

Zoe: -Igual, tiene razón. De limpio no tiene nada.

Virginia: -No es nada limpio. Es una mierda.

Bautista: -Por eso dijo que era un mega beneficio.

Virginia: -Eso no es un beneficio, es cagar al resto de la gente. Me parece malísimo...

Darío: -Lo que estoy entendiendo es que vos sabés lo que ella votó.

Flor: -De Vir, sí.

Bautista: -De Vir sí, pero por un tema también del liderazgo.

Darío: -Eso es terrible.

Virginia: -Encima soy líder. Es todo una mierda. No te dan ganas de hacer estrategias, no te dan ganas de nada. Me parece para el culo...