La adrenalina y los nervios que se transitan en la recta final antes de que termine Gran Hermano 2023 se empieza a sentir adentro de la casa. Y eso por eso que Juliana “Furia” Scaglione compartió con Bautista Mascia una charla que tuvo en el confesionario.

“Yo, a veces, voy al confesionario y le pregunto ‘che, ¿qué onda?, ¿cuándo termina esto?’. Y me dice, ‘no sé, nosotros estamos esperando lo mismo’”, comenzó diciendo la jugadora, intrigada por conocer la fecha del último programa del reality de Telefe.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

“Y ahí le respondo ‘no, yo no estoy esperando eso, yo estoy esperando saber si nos quedamos hasta diciembre’”, agregó. Y cerró, sincera: “Y me dice, ‘Juli, no’. Creo que los que están atrás, están más cansados que nosotros. Ya está. Nosotros no estamos cansados, estamos re loquitos”.

Furia: “Yo, a veces, voy al confesionario y le pregunto ‘che, ¿qué onda?, ¿cuándo termina esto?’. Y me dice, ‘no sé, nosotros estamos esperando lo mismo’”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL COMUNICADO QUE SORPRENDIÓ A LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO 2023, A POCO DE QUE SE VIVA LA FINAL

En medio de la cuenta regresiva para que se viva la final de Gran Hermano 2023, los participantes recibieron un contundente comunicado que los obligará a ser cuidadosos con su compartimiento estas últimas semanas.

“Bien, vamos a comenzar. Por favor, necesito mucha atención. Quiero comunicarles que, de ahora en más, en vista de que estamos en las últimas instancias del programa, las sanciones serán económicas y se verán reflejadas en una disminución del premio final”, se escuchó decir a Gran Hermano.

Foto: Captura de Instagram (@santidelmoro)

“Quedan debidamente notificados para que todos cuiden sus acciones dentro de mi casa en lo que queda del certamen”, agregó, despertando todo tipo de dudas entre los jugadores, que quisieron saber más sobre este tema. Y cerró, reafirmando la idea: “Chicos, esto es lo del reglamento, ustedes lo saben. Si ustedes hacen algo que está fuera del reglamento, la sanción será económica”.