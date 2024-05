Todos los participantes de la actual edición de Gran Hermano entrarán a la casa para alentar en a los que aún están en el reality en el último tramo.

“Primicia: esta semana vuelven TODOS los eliminados de #GranHermano a entrar a la casa en formato VIDEOS”, escribió el periodista Agus Rey en su cuenta de X.

Y agregó: “Los hermanitos le grabarán mensajes a sus excompañeros para que afronten la recta final”.

Agus Rey hizo el anuncio en X. Por: Antonio Ricarte

Por qué Lucía Maidana se angustió tras el reencuentro con Furia en Gran Hermano 2023

A tres meses de su eliminación, Lucía Maidana volvió a entrar de visita a la casa de Gran Hermano 2023 y su reencuentro con Juliana “Furia” Scaglione fue uno de los más conmovedores.

El reencuentro de Lucía y Furia en Gran Hermano.

“A Furia le vi muy consumida. Eso me partió el alma. La vi muy flaca (se toca la cara) y no me gustó para nada. Entonces le dije ‘te amo’. La ví muy mal”, dijo Luchi, preocupada por Juliana.

“Le quise transmitir que esté tranquila, que todo está bien”, finalizó Lucía Maidana sobre su emotivo encuentro con Furia en la casa más famosa del país.