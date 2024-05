El lunes por la noche se dio un inesperado cara a cara en El Debate de Gran Hermano 2023: Mauro Dalessio aprovechó la presencia de Francisco, el hijo de Darío Martínez Corti, para preguntarle sin vueltas por su vínculo con Juliana “Furia” Scaglione, durante su breve paso por la casa.

Ni bien Pancho entró al reality, su inmediata cercanía a Furia llamó poderosamente la atención y fue acusado de relacionarse por “estrategia”.

Como si fuera poco, las especulaciones se potenciaron luego de que el hijo de Darío y la participante pasaran la noche juntos.

Ambos negaron haber tenido sexo, pero Mauro, joven que vivió un explosivo romance con Scaglione en GH, no se privó de sacarse algunas dudas en vivo.

“¿A vos te gustaba Furia?”, le preguntó Mauro a Francisco en pleno debate. Sin embargo, su pregunta pasó por lo bajo y no fue respondida por la rápida intervención de Gastón Trezeguet.

“Tu papá te dijo ‘no te metas con Furia porque se te va a dar vuelta’. Y te pasó todo lo que te dijo”, le dijo el panelista al hijo de Darío, en el centro de la polémica.

MAURO DALESSIO LE PREGUNTÓ A FRANCISCO SI QUISO TENER SEXO CON FURIA EN GRAN HERMANO

Francisco: -Yo me metí en la cama de Furia, pero hay una explicación. Fue el quinto día, que me estaba costando dormir. Entonces, fui a la pieza de las mujeres y les pregunté si podía dormir ahí. Furia me dijo que no duerma en la cama de Rocío porque estaba engualichada, que se había ido…

Santiago del Moro: -Pero Pancho, somos todos grandes. ¡Dejate de joder!

Gastón Trezeguet: -Pero no fuiste a la cama de Emmanuel, fuiste a la de Furia…

Francisco:-Olvidate, me gustó. Pero posta que con la flaca no (pasó nada)

Ceferino Reato: ¿Nunca tuviste relaciones sexuales con Furia?

Francisco: -No.

Ceferino: -O sea que te metiste en la cama, pero no...

Mauro Dalessio: -¿Te hubiera gustado?

Santiago: -Pará que el exnovio de Furia te pregunta, Pancho, si te hubiera gustado.

Francisco: -No, no. Posta que te pedía mucho a vos.

Gastón: -Este cara a cara es todo.

Mauro: -Lo que pasó es que Darío tenía miedo de que a vos te pase lo que pasó conmigo. Te cuidaba.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.