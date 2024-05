Después de tres meses de su eliminación, Lucía Maidana volvió a entrar de visita a la casa de Gran Hermano 2023 y su reencuentro con Juliana “Furia” Scaglione fue uno de los más conmovedores.

Cuando Furia vio a la salteña, en el marco de un “congelados”, su emoción fue total, al punto de que el llanto no tardó en aflorar.

“¡Tanto que me pedías! Tanto que me pedías, hija de... ¡Qué lindo verte! Te amo, pelada tatuada”, le dijo Luchi a Furia, sin contener las lágrimas, frente a una Juliana sumamente movilizada.

QUÉ DIJO LUCÍA MAIDANA SOBRE FURIA TRAS SU VISITA A GRAN HERMANO 2023

Minutos después de su paso fugaz por la casa de Gran Hermano 2023, Lucia Maidana fue al streaming de Telefe que comanda Lucila “La Tora” Villar y contó qué sintió al ver cara a cara a Furia, quien lleva más de cinco meses y medio de aislamiento.

“A Furia le vi muy consumida. Eso me partió el alma. La vi muy flaca (se toca la cara) y no me gustó para nada. Entonces le dije ‘te amo’. La ví muy mal”, dijo Luchi, preocupada por Juliana.

Seria, la ex GH 2023 continuó: “Yo por Furia, haga lo que haga, le tengo un cariño enorme. ¡Verla de nuevo a los ojos fue ‘wow!’”.

“Le quise transmitir que esté tranquila, que todo está bien”, finalizó Lucía Maidana sobre su emotivo encuentro con Furia en la casa más famosa del país.

GRAN HERMANO 2023: QUÉ DIJO FURIA DE LA VISITA DE LUCÍA MAIDANA

La visita de Lucía Maidana por la casa de Gran Hermano 2023 movilizó profundamente a los participantes.

Feliz con el reencuentro, Furia miró a una de las cámaras, mientras cenaba al lado de Arturito y le habló a la ex “hermanita”: “Luchi, te amo. Gracias por venir”