Las discusiones de Mauro D’Alessio con Juliana Furia Scaglione dentro de Gran Hermano 2023 fueron escandalosas, y Verónica Lozano le recordó al exrugbier la más hiriente de las difamaciones que le hizo la candidata a ganar el reality.

“¡Te dijo pito chico! Que hacés todo mal…”, exclamó la conductora de Cortá por Lozano.

Entonces, Mauro se hizo cargo sin dudarlo entre risas incómodas: “Es cierto. Es cierto”.

Mauro D'Alessio.

Unos instantes después, Paola Juárez reivindicó al eliminado de la casa más famosa: “Pero no le criticó el desempeño sexual”.

Por eso, Mauro D’Alessio sacó pecho: “Creo que estuve bien en ese tópico”.

Verónica Lozano.

POR QUÉ MAURO D’ALESSIO NO QUIERE QUE FURIA GANE GRAN HERMANO 2023

“A mí me hizo mier… Las cosas que dijo mierda son una barbaridad”, enfatizó.

Ahí se puso vehemente: “Yo no quiero que gane furia, la verdad. Hay un montón de cosas de ella que no comparto en absoluto. A mí, la verdad, que a mí como me trató muy bien, me trató muy mal también”.

“Estuvimos mucho ahí adentro de la casa y ella también un montón de veces dijo barbaridades que ni voy a desmentir porque... Directamente la palabra es fea. O sea, no vale la pena ni decirlo”, recordó en referencia elíptica a las opiniones de Furia sobre que en realidad era homosexual.

“Yo siempre lo valoro, que es una gran jugadora, con sus pros y sus contras”, concluyó Mauro D’Alessio sobre Juliana Scaglione.