En medio de la cuenta regresiva para que se viva la final de Gran Hermano 2023, los participantes recibieron un contundente comunicado que los obligará a ser cuidadosos con su compartimiento estas últimas semanas.

“Bien, vamos a comenzar. Por favor, necesito mucha atención. Quiero comunicarles que, de ahora en más, en vista de que estamos en las últimas instancias del programa, las sanciones serán económicas y se verán reflejadas en una disminución del premio final”, se escuchó decir a Gran Hermano.

Foto: Captura de Instagram (@santidelmoro)

“Quedan debidamente notificados para que todos cuiden sus acciones dentro de mi casa en lo que queda del certamen”, agregó, despertando todo tipo de dudas entre los jugadores, que quisieron saber más sobre este tema. Y cerró, reafirmando la idea: “Chicos, esto es lo del reglamento, ustedes lo saben. Si ustedes hacen algo que está fuera del reglamento, la sanción será económica”.

VIRGINIA DEMO APUNTÓ CONTRA FURIA POR SU COMPORTAMIENTO EN GRAN HERMANO 2023

Luego de que se terminara de quebrar su relación con Juliana “Furia” Scaglione, Virginia Demo mantuvo una profunda charla con su hija Delfina (quien entró al reality de Telefe para acompañarla y se acaba de ganar una casa) y fue contundente al opinar de su compañera.

“Fijate lo machista que es esta mina, que está con todos los tipos, no quiere ni a una mujer. Me llama la atención porque ella se hace la mujer fuerte y no quiere a las mujeres. Siempre va contra las mujeres”, se la escuchó decir a la jugadora, contra Furia, tal como se vio en un video que se viralizó en las redes.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

Tras escucharla, Delfina intervino y también dejó en claro su malestar con Juliana desde que convive con ella: “O bien, esto que hablaba ahora de los cuerpos. Siempre que pudo decir algo, lo dijo de los cuerpos”.

Por último, Florencia Regidor –que también estaba en el cuarto con ellas- cerró, tajante: “¿Sabés qué pasa, Virgi? Nadie le da la importancia, ¿entendés? La gente sale de acá y dice, ‘no, es una tipaza, súper graciosa’, y todo así. Entonces, queda como que es un personaje, pero en realidad es así. Y pasó con todas las personas que se fueron. Entonces, ella queda bien”.