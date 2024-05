Tras el nuevo altercado que tuvo con Virginia, Furia decidió cambiar su estrategia y optó por convencer a los “originals” de Gran Hermano que lo mejor es ir eliminando a los “nuevos”, es decir a Darío, Florencia y Virginia, y por eso restableció su alianza con Emma.

Todo se dio en el comedor de la casa, cuando ella lo fue a encarar a Emmanuel para proponerle restablecer la alianza, aunque más no sea por conveniencia. “Esta casa es nuestra, te guste o no. Y ojalá lleguemos los que estamos a la placa positiva y no vaya sacando la gente”, pidió Furia.

Emma y Furia se reconciliaron en Gran Hermano y plantearon una nueva estrategia juntos (Foto: captura Telefe)

“Yo quiero llegar a la final”, dijo la participante, que le reprochó a Emma la causa por la cual cortaron relaciones: “Mirá. Vos tocaste a mi marido, y no te lo voy a perdonar”, le advirtió, junto a dos cachetazos simulados. “¡Maldita!, le respondió él, plegándose a la broma.

POR QUÉ FURIA Y EMMA RESTABLECIERON SU ALIANZA SIN QUE LO SEPAN LOS DEMÁS PARTICIPANTES

Las botas de Virginia delataron su presencia en el pasillo de la casa, y Furia y Emma decidieron seguir fingiendo enemistad, pero ella se olvidó el café y volvió por el mismo, aunque con unos modales muy diferentes. “No me toques más mis cosas, ¿ok?”, le advirtió en un tono muy bajo.

Del otro lado, Virginia prefirió hacerse la que no se dio cuenta de que algo se cocinaba a centímetros de ella. “¿Vas a hacer mate?”, le preguntó a Emma, que le dijo que sí y le ofreció compartir con ella.

Más tarde, Furia y Emma se encontraron de nuevo en la cocina mientras el resto de los participantes estaban en el patio y ella le preguntó qué estaba haciendo. “Budín de pan, que les encanta a estos HDP que se la pasan nominándome”, le contestó él sin saber que ella haría lo mismo con dos votos este miércoles.

Toda esta situación generó decenas de memes en las redes sociales, donde se lo relacionó a la reconciliación de Moria Casán y Silvia Suller en el Bailando 2007, donde la One le dijo “¿Cómo nos vamos a pelear, por favor? Si somos mujeres del espectáculo”.

Los memes de la reconciliación de Furia y Emma en Gran Hermano (Foto: Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

