Luego de que se viviera una gala a pura adrenalina en Gran Hermano 2023, Virginia Demo fue la encargada de usar su beneficio por haberse convertido en la líder de la semana (gracias a su hija Delfina, que se llevó la mayoría de votos, se ganó una casa y le cedió el liderazgo) y sorprendió a todos con su decisión.

La participante optó por salvar a Martín “el Chino” Ku, y poner en placa a Florencia Regidor (la única que no estaba nominada), quien quedó automáticamente nominada junto a Juliana “Furia” Scaglione, Bautista Mascia, Nicolás Grosman, Darío Martínez Corti y Emma Vich.

Foto: Captura (Telefe)

De esta manera, será el público quien deberá elegir a su favorito para que continué en el juego con el resto de sus compañeros, y decidir qué participante será el nuevo eliminado del reality de Telefe.

¿Quién será el próximo participante en irse de Gran Hermano 2023?

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FURIA PREGUNTÓ CUÁNDO TERMINA GRAN HERMANO 2023 Y RECIBIÓ UNA RESPUESTA INSÓLITA

La adrenalina y los nervios que se transitan en la recta final antes de que termine Gran Hermano 2023 se empieza a sentir adentro de la casa. Y eso por eso que Juliana “Furia” Scaglione compartió con Bautista Mascia una charla que tuvo en el confesionario.

“Yo, a veces, voy al confesionario y le pregunto ‘che, ¿qué onda?, ¿cuándo termina esto?’. Y me dice, ‘no sé, nosotros estamos esperando lo mismo’”, comenzó diciendo la jugadora, intrigada por conocer la fecha del último programa del reality de Telefe.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

“Y ahí le respondo ‘no, yo no estoy esperando eso, yo estoy esperando saber si nos quedamos hasta diciembre’”, agregó. Y cerró, sincera: “Y me dice, ‘Juli, no’. Creo que los que están atrás, están más cansados que nosotros. Ya está. Nosotros no estamos cansados, estamos re loquitos”.