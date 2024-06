Florencia Regidor no anda con vueltas. En su primera visita al programa de Georgina Barbarossa, la reciente eliminada de Gran Hermano 2023 miró a cámara y le pidió con énfasis al público que saquen a Juliana “Furia” Scaglione de la casa.

“Este domingo, quiero y creo que se va a ir Furia. Le está errando en muchas cosas. La falta de respeto ya es excesiva. Se pasó conmigo y con un montón de personas más”, argumentó la joven.

Atenta a las palabras de Florencia, la panelista Noe Antonelli le comentó: “Se viene pasando desde el día uno, pero la gente la sigue bancando”.

Y la exparticipante de GH respondió: “Sí, desde el día uno, pero al principio quizás causaba algo más de gracia y no criticaba tanto los cuerpos”.

Sorprendida por el apoyo que Juliana tiene por parte de la gente, Regidor agregó: “Cuando yo estaba en la casa, no podía creer, con todas sus actitudes, cómo la gente la seguía eligiendo, cómo bancaba eso. No lo podía creer”.

FURIA DE GRAN HERMANO 2023 DESTROZÓ A CATALINA GOROSTIDI

El reingreso fugaz de algunos exparticipantes de Gran Hermano a la casa despertó la ira de Juliana “Furia” Scaglione. La participante dijo repudiables y polémicos dichos sobre Catalina Gorostidi, al verla nuevamente en la casa.

“Vienen a molestar. Nos quieren sacar afuera. Pobre, se copió de todo. Decir ‘cariño’ y ‘caracol’, es mío. Está haciendo un programa de televisión con todo lo mío”, dijo Furia, sin sacarle la vista a Catalina, a quien “espiaban” en el SUM por la tele.

Con la imagen de Catalina en primer plano, lista para nominar, Furia fue por más: “Chau, Cata. Servís solo para una noche. De todas, es la que se subió al pony más grande. Mirá que son todas hermosas, yo no seré linda, pero no estoy podrida por dentro. Yo me como la de que soy un cachivache, pero qué vergüenza”.

Finalizada la nominación, Catalina emprendió la caminata de salida y Furia la despidió con fuertes comentarios. “No le griten, por favor. Déjenla en silencio. Que se muera en su silencio. Está haciendo mucho ruido afuera con mentiras”, expresó Juliana.

Enceguecida, arremetió: “No se te va a dar. No tenés guita, no te alcanza... Ni porque te cojas a alguien de producción se te va a dar”.

“Y cerrá bien la puerta crota, que me la paso limpiando como una negra de mierda”, concluyó Furia, letal con Catalina Gorostidi.

