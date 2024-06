El paso de Mauro Dalessio por la casa de Gran Hermano 2023 tuvo un claro objetivo, dejarle en claro a Juliana “Furia” Scaglione que está soltero, que su romance no continuará por fuera del reality.

Sin embargo, se lo notificó con un doloroso accionar, que le rompió el corazón y desató su llanto.

Dalessio sacó de la pared de Furia sus fotos personales y le dejó a Emma Vich una de las postales más significativas para Juliana.

Al ver las lágrimas de Furia en un tape que pusieron al aire en El Debate de Gran Hermano, Mauro se expresó al respecto y confrontó con Laura Ubfal.

QUÉ DIJO MAURO DALESSIO DEL DESCONSOLADO LLANTO DE FURIA EN GRAN HERMANO 2023

Laura Ubfal: -Es fuerte que una mujer hable así frente a cámara, que se confiese y que no tenga pudor en mostrar sus sentimientos. Lamento por ella que se haya enamorado de Mauro. Lo que hizo ayer Mauro fue bastante cobarde.

Mauro Dalessio: -¿Vos viste el programa entero? ¿Vos viste cómo me trató a mí un montón de veces?

Laura: -¿Vos sos vengativo, rencoroso, resentido o mala persona?

Mauro: -No es rencor, es solamente que a mí en su momento me trataron muy mal. No sé cómo defendés eso. Si yo hubiese hecho lo mismo, yo sería un actor. Ella me decía que yo era un actor cuando lloraba… Con la excusa de que es un juego, todo se justifica. No hay que justificar la violencia.

EL DESCARGO DE FURIA, EN PLENA CRISIS DE LLANTO POR MAURO DALESSIO EN GRAN HERMANO

“No tengo ni ganas de comer. Yo fui buena gente y me cagaron. Ahora cuando me enojo, ¿no puedo putear? ¿Vos no te enojarías si tenés una pareja que te cag…? ¿No viste lo que hizo ayer? Yo tenía las fotos de Zoe, las de mi hermana y sacó su foto de mi cuarto. Más claro que el agua”, dijo Furia tras el paso de Mauro por la casa.

“Me genera un montón de angustia. Yo elijo mal las personas que me gustan. Preferiría a Licha (Lisandro Navarro) mil veces antes que a Mauro. Creo yo que Licha no sería tan hijo de puta en el amor como lo es Mauro. Mauro es codicioso. Vino a buscar el juego”, agregó.

“No puedo tragar la comida. ¿Viste cuando tenés hambre y decís ‘tengo que comer y me obligó’? Yo lloro porque yo sí me enamoré”, asumió, sin contener las lágrimas.

