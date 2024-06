Fue un golpe muy duro para Juliana “Furia” Scaglione ver el gesto que tuvo Mauro Dalessio al regresar a la casa de Gran Hermano 2023 y sacar las fotos que tenía en su cuarto. Y lejos de ocultar su angustia, la participante del reality de Telefe rompió en llanto y compartió su dolor.

“¡Ay, Dios! No tengo ni ganas de comer. Yo fui buena gente y me cag…. ¿Ahora que me enojo y y no puedo putear? ¿Vos no te enojarías si tenés una pareja que te cag…? ¿No viste lo que hizo ayer? Yo tenía las fotos de Zoe (Bogach), las de mi hermana, y sacó su foto de mi cuarto. Más claro que el agua”, se la escuchó decir a Furia en el confesionario.

Foto: Captura (Telefe)

“Me genera un montón de angustia la pu… madre. Yo elijo mal las personas que me gustan. Preferiría a Licha (Lisandro Navarro) mil veces antes que a Mauro. Creo yo que Licha no sería tan hijo de pu… en el amor como lo es Mauro. Mauro es codicioso. Vino a buscar el juego, voy a ganar”, agregó.

Luego, buscó la contención de algunos de sus compañeros: “No puedo tragar la comida. ¿Viste cuando tenés hambre y decís ‘tengo que comer y me obligó’? Yo lloro porque yo sí me enamoré”, atinó a decir, con lágrimas en los ojos.

Y cerró, en una conversación con Emma Vich: “Vos tenías razón. Yo le dije (a Mauro) ‘¿por qué me estás tratando así, loco? Te estoy dando todo. O sea, ¿por qué me estás haciendo esto?’. Y esa es la angustia que me agarra. Me hace pensar un montón de cosas, soy una pelot…”.

EL MENSAJE DE UNA EXPARTICIPANTE QUE HIZO QUEBRAR EN LLANTO A FURIA EN GRAN HERMANO 2023

En medio de la recta final para conocer quién será el ganador de Gran Hermano 2023, los participantes recibieron mensajes de sus excompañeros y Juliana “Furia” Scaglione no pudo evitar quebrar en llanto al escuchar a Carla “Chula” De Stéfano.

“Les mando un beso enorme a todos, especialmente a Furia. Furia, te falta re poquito. Yo sé que estás ahí como en un hotel con amenities, como me dijiste una vez, pero te falta poco para llegar. Te merecés ganar, sos una luchadora”, se la escuchó decir a Chula.

Foto: Captura (Telefe)

“Con esos ojos de perro bueno, como una vez te dije, tenés todo para ganar. Así que ojalá que gane el mejor. Y les mando un beso enorme a todos”, agregó, al mismo tiempo que a Juliana se le llenaban los ojos de lágrimas.

Foto: Captura (Telefe)

Tras escucharla, Furia le confesó su cariño a la exjugadora: “¡La amo!”, expresó. Y sobre los motivos de su angustia, cerró, sincera: “Estoy en una etapa en la que me angustio muy rápido. Antes no me pasaba, estaba muy dura. Y bueno, me empezó a pasar ahora, que está muy cerca la final. Quiero que sepan que estoy bien, pero estoy muy sensible por todo lo que se viene. Bueno, soy así”.