Luego de que Mauro Dalessio diera que hablar al sacar sus fotos de la pared del cuarto donde duerme Juliana “Furia” Scaglione (con quien tuvo un romance dentro del reality de Telefe), Emma Vich hizo un pedido especial a sus seguidores.

“Si vos sabés que acá hay algo que te puede movilizar, un mínimo detalle, un mensaje… Es un hijo de pu… Todo lo que le dije es verdad, es un falso, forr…, no tuvo huevos, es un cag… de mier…”, lanzó Emma, tal como se pudo ver en un video que se viralizó en las redes.

“Si yo le hubiese gustado en algún momento o algo, lo hubiese dicho, lo hubiese hecho, me lo hubiese demostrado”, agregó, en referencia a las fotografías que Mauro sacó de la habitación de Furia para ponerlas donde se acuesta él.

“Yo no lo trago, no me lo banco, no lo quiero ver afuera, no me lo quiero cruzar. Si todos los ‘Iconic’ lo quieren destruir en redes, vayan, activen”, cerró Emmanuel, sin filtro, dejando en claro su enojo con Dalessio.

FURIA HABLÓ DE LA MUERTE DE SUS PADRES EN GRAN HERMANO 2023

Luego de la adrenalina y emoción que sintieron con la visita de los exparticipantes de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione abrió su corazón en una profunda charla que mantuvo con Bautista Mascia sobre la muerte de sus padres.

“¿Viste que yo te dije que no me deprimí cuando murieron mis viejos? Es porque entrené”, se la escuchó decir a una de las jugadoras más polémicas del reality de Telefe a su compañero, mientras regaba el pasto del patio.

“Mis hermanos, cada uno tuvo lo suyo. Coy meditó, se hizo profesora de Reiki y todo”, agregó, en referencia a cómo canalizó su hermana el dolor por la partida de sus seres queridos. Y cerró, reflexiva: “Cuando te pasan cosas feas te tenés que enfocar en algo que te lleve tiempo”.